698 мест для купания официально разрешены в Казахстане

— В стране официально разрешены 698 мест для купания, включая 458 частных, 227 коммунальных пляжей и 13 объектов туризма и спорта. Ведется работа по созданию еще 84 разрешённых мест для купания. Вся информация доступна в приложении «2ГИС». В целях обеспечения безопасности на водоемах МЧС совместно с центральными государственными органами и акиматами организована и реализуется комплексная подготовительная и профилактическая работа, — сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Акылбек Ахметжанов.

Ранее мы писали, где можно купаться этим летом в Кызылординской области.

Около 90 мест определили для купания в Карагандинской области.

Сколько пляжей разрешено для купания в Астане.

Качество воды на пляжах Астаны ухудшилось.