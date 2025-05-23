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    17:14, 23 Май 2025 | GMT +5

    698 мест для купания официально разрешены в Казахстане

    1 июня в стране начинается купальный сезон, передает корресопндент агентства Kazinform.

    Безработные карагандинцы стали пляжными спасателями
    Фото: ДЧС Карагандинской области

    — В стране официально разрешены 698 мест для купания, включая 458 частных, 227 коммунальных пляжей и 13 объектов туризма и спорта. Ведется работа по созданию еще 84 разрешённых мест для купания. Вся информация доступна в приложении «2ГИС». В целях обеспечения безопасности на водоемах МЧС совместно с центральными государственными органами и акиматами организована и реализуется комплексная подготовительная и профилактическая работа, — сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Акылбек Ахметжанов.

    Ранее мы писали, где можно купаться этим летом в Кызылординской области.

    Около 90 мест определили для купания в Карагандинской области.

    Сколько пляжей разрешено для купания в Астане.

    Качество воды на пляжах Астаны ухудшилось.

    Теги:
    МЧС Безопасность
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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