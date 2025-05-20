Качество воды на пляжах Астаны ухудшилось

— По результатам СЭМ качества воды открытых водоемов 2 категорий, последние несколько лет наблюдается ухудшение качества воды по санитарно-химическим показателям, а именно: превышение нормативных значении по химическому потреблению кислорода (ХПК) в 1,3 раза, по цветности, по взвешенным веществам, сухому остатку в 1,5 раза, хлоридам в 1,1 раза, железо в 2,5 раз и по микробиологическим показателям превышение индекса лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП). Учитывая вышеизложенное, во избежание неприятных последствий после купания, посетителям пляжей необходимо соблюдать несложные правила личной гигиены, то есть как можно скорее принять гигиенический душ и ни в коем случае не пить воду из водоемов, — говорится в ответе на официальный запрос корреспондента Kazinform.