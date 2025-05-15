Сколько пляжей разрешено для купания в Астане

В оперативно-спасательном отряде города Астаны более 70 спасателей круглогодично обеспечивают безопасность жителей. В настоящее время специалисты активно ведут профилактическую работу, устанавливая предупреждающие знаки и информационные стенды в местах, где купание запрещено.

На территории Астаны разрешено купание в четырех местах: Центральный пляж в районе Центрального парка, зона отдыха «Три пескаря» в районе Куйгенжар, зоны отдыха «Армина» и «Столичный двор». Также совместно с акиматом начата работа по приведению коммунального пляжа на улице Бейсекова в соответствие с требованиями безопасности.

Фото: кадр из видео / Jibek Joly TV

— Чтобы избежать трагических случаев, необходимо соблюдать простые правила безопасности: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за ограничительные знаки и, главное, не оставлять детей без присмотра, — отметил начальник управления гражданской защиты ДЧС Астаны Ренат Смагулов.

Фото: кадр из видео / Jibek Joly TV

Вопрос безопасности детей находится под контролем прокуратуры. Представители надзорного органа тщательно следят за соблюдением закона и проверяют места, где купание запрещено. Прокуратуры всех районов Астаны оснащены современными дронами.

Фото: кадр из видео / Jibek Joly TV

— Во всех районах города проводятся рейдовые мероприятия с участием представителей прокуратуры, департамента по чрезвычайным ситуациям, полиции и акимата. Проверяются водоемы, пляжи, фонтаны и другие потенциально опасные места. Особое внимание уделяется зонам, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Один из таких рейдов проводится в районе Нура, где проверяются открытые водоемы и прибрежные территории, устанавливаются знаки безопасности, организуется дежурство и ограничивается доступ к опасным участкам, — сообщил прокурор отдела защиты общественных интересов района Нура Райымбек Улыкпанов.

Фото: кадр из видео / Jibek Joly TV

За нарушение правил безопасности на воде предусмотрена административная ответственность. В прошлом году в ходе рейдов были выявлены несанкционированные пляжи, составлено 264 протокола и наложено штрафов на сумму 1,5 млн тенге.

Фото: кадр из видео / Jibek Joly TV

Если вы станете свидетелем случая утопления, специалисты рекомендуют немедленно обратиться в службу 112.

Фото: кадр из видео / Jibek Joly TV

Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что вопрос создания нового пляжа в Астане вынесут на общественные слушания.