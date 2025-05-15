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    10:40, 15 Май 2025 | GMT +5

    Сколько пляжей разрешено для купания в Астане

    Спасатели Астаны перешли на круглосуточное патрулирование реки Есиль в связи с началом купального сезона. Вся техника и оборудование готовы, а специалисты проводят профилактическую работу с отдыхающими, передает корреспондент агентства Kazinform.

    су
    Фото: кадр из видео / Jibek Joly TV

    В оперативно-спасательном отряде города Астаны более 70 спасателей круглогодично обеспечивают безопасность жителей. В настоящее время специалисты активно ведут профилактическую работу, устанавливая предупреждающие знаки и информационные стенды в местах, где купание запрещено.

    На территории Астаны разрешено купание в четырех местах: Центральный пляж в районе Центрального парка, зона отдыха «Три пескаря» в районе Куйгенжар, зоны отдыха «Армина» и «Столичный двор». Также совместно с акиматом начата работа по приведению коммунального пляжа на улице Бейсекова в соответствие с требованиями безопасности.

    Астана
    Фото: кадр из видео / Jibek Joly TV

    — Чтобы избежать трагических случаев, необходимо соблюдать простые правила безопасности: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за ограничительные знаки и, главное, не оставлять детей без присмотра, — отметил начальник управления гражданской защиты ДЧС Астаны Ренат Смагулов.

    начальник управления гражданской защиты ДЧС Астаны
    Фото: кадр из видео / Jibek Joly TV

    Вопрос безопасности детей находится под контролем прокуратуры. Представители надзорного органа тщательно следят за соблюдением закона и проверяют места, где купание запрещено. Прокуратуры всех районов Астаны оснащены современными дронами.

    құтқарушы
    Фото: кадр из видео / Jibek Joly TV

    — Во всех районах города проводятся рейдовые мероприятия с участием представителей прокуратуры, департамента по чрезвычайным ситуациям, полиции и акимата. Проверяются водоемы, пляжи, фонтаны и другие потенциально опасные места. Особое внимание уделяется зонам, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Один из таких рейдов проводится в районе Нура, где проверяются открытые водоемы и прибрежные территории, устанавливаются знаки безопасности, организуется дежурство и ограничивается доступ к опасным участкам, — сообщил прокурор отдела защиты общественных интересов района Нура Райымбек Улыкпанов.

    прокурор отдела защиты общественных интересов района Нура
    Фото: кадр из видео / Jibek Joly TV

    За нарушение правил безопасности на воде предусмотрена административная ответственность. В прошлом году в ходе рейдов были выявлены несанкционированные пляжи, составлено 264 протокола и наложено штрафов на сумму 1,5 млн тенге.

    тжм
    Фото: кадр из видео / Jibek Joly TV

    Если вы станете свидетелем случая утопления, специалисты рекомендуют немедленно обратиться в службу 112.

    құтқарушы
    Фото: кадр из видео / Jibek Joly TV

    Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что вопрос создания нового пляжа в Астане вынесут на общественные слушания.

    Теги:
    летний отдых Астана Спасатели
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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