Гонщик «Астаны» занял второе место на «Трофео Пальма»

Соревнование, как и ожидалось, завершилось массовым спринтом. Гонщик команды XDS Astana Team Макс Кантер открыл спринт за 250 метров до финиша и в итоге занял второе место.

Победу одержал бельгиец Арне Марит из команды Red Bull–BORA–hansgrohe, третьим стал его одноклубник, итальянец Алессио Маганьотти.

После гонки немецкий спринтер казахстанской команды Макс Кантер отметил слаженную работу команды:

— Хочу сказать спасибо команде за поддержку на протяжении всей гонки. У нас был хороший план на сегодня, и в принципе, все сложилось как мы и предполагали. Единственное, что из-за травмы мы потеряли Глеба Сырицу, и в финале его не хватило. Майк Тениссен провел великолепную смену с отметки 1 км до финиша, протянул до заключительных 400 метров, и там уже пришлось выходить чуть раньше, чем хотелось бы, с меньшей скорости. В итоге, на финише немного не хватило. Но, тем не менее, у нас второе призовое место, так что мы завершаем эту серию гонок на Майорке с хорошим настроением. Впереди — тренировочный сбор, — сказал Макс Кантер.

По итогам пяти гонок серии «Челлендж Майорка» на счету команды XDS Astana Team два призовых места — второе место Макса Кантера, третье место Кристиана Скарони на «Трофео Серра Трамунтана», а также два результата в топ-10: пятое место Скарони на «Трофео Андрайч-Польенса» и десятое место в командной гонке на «Трофео Сес Салинес».

Ранее гонщик XDS Astana Team Серхио Игита занял второе место в генеральной классификации многодневной гонки «АльУла Тур».