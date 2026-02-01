Гонщик «Астаны» стал вторым на многодневке в Саудовской Аравии

Заключительный пятый этап многодневной гонки в Саудовской Аравии протяженностью 163,9 километра завершился подъемом к Харрат-Увайрид, где и определился итоговый общий зачет. По ходу дистанции Игита угодил в завал, однако сумел продолжить гонку, активно боролся на финальном подъеме и пробовал оторваться от соперников. В итоге он финишировал шестым на этапе, заняв вторую строчку в генеральной классификации.

— К сожалению, в середине этапа было падение, довольно болезненное. Тем не менее, мы поднялись и боролись до самого конца. Команда оказала мне колоссальную поддержку. Все ребята помогали и были воодушевлены вчерашней победой Малучелли, которая дала нам мощный заряд мотивации. В итоге, второе место в генеральной классификации, но мы можем гордиться этим результатом. Я очень благодарен всей команде за работу на этой гонке, — сказал Серхио Игита после финиша.

Высокий результат показал и казахстанский гонщик Николя Винокуров, занявший седьмое место в генеральной классификации. По его словам, гонка сложилась для команды весьма успешно.

— Я доволен своим выступлением. Я трижды попал в топ-10 за пять дней и стал седьмым в генеральной классификации, для меня это многое значит. У меня была очень хорошая зимняя подготовка в Эквадоре, и я сделал серьезный шаг вперед. Теперь моя главная цель — чемпионат Азии, который состоится уже через неделю. Я нахожусь в хорошей форме и надеюсь побороться за победу, — сказал Николя Винокуров.

Ранее команда XDS Astana Team получила лицензию WorldTour, предоставляющую допуск к международным гонкам высшего уровня.