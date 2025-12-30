UCI принял решение по судьбе велокоманды «Астана»
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд, получивших лицензию на участие в элитном дивизионе велогонок WorldTour на следующие три года, передает Kazinform.
Для того, чтобы подтвердить или отклонить заявки команд на получение лицензии, UCI проводил тщательную проверку каждой команды на соответствие этическим, финансовым, административным, организационным и спортивным критериям.
На встрече в Женеве было утверждено, что на основании итогов проверок в сезоне 2026 года примут участие 18 мужских и 14 женских элитных команд.
В числе команд, которые получили лицензию WorldTour, есть и казахстанская мужская велокоманда «Астана», сейчас называющаяся XDS ASTANA TEAM.
Наличие у велокоманды лицензии WorldTour означает допуск к международным гонкам высшего уровня. Главное отличие лицензии WorldTour от других лицензий заключается в том, что статус WorldTour дает командам автоматическое право на участие в международных соревнованиях, вместо того чтобы полагаться на случайные приглашения от организаторов.
Ранее стало известно, что казахстанские велогонщики не выступили в разделке на чемпионате мира-2025.