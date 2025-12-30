РУ
    17:42, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    UCI принял решение по судьбе велокоманды «Астана»

    Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд, получивших лицензию на участие в элитном дивизионе велогонок WorldTour на следующие три года, передает Kazinform.

    Велокоманда «Астана» объявила состав на «Вуэльту Каталонии»
    Фото: olympic.kz

    Для того, чтобы подтвердить или отклонить заявки команд на получение лицензии, UCI проводил тщательную проверку каждой команды на соответствие этическим, финансовым, административным, организационным и спортивным критериям.

    На встрече в Женеве было утверждено, что на основании итогов проверок в сезоне 2026 года примут участие 18 мужских и 14 женских элитных команд. 

    В числе команд, которые получили лицензию WorldTour, есть и казахстанская мужская велокоманда «Астана», сейчас называющаяся XDS ASTANA TEAM. 

    Наличие у велокоманды лицензии WorldTour означает допуск к международным гонкам высшего уровня. Главное отличие лицензии WorldTour от других лицензий заключается в том, что статус WorldTour дает командам автоматическое право на участие в международных соревнованиях, вместо того чтобы полагаться на случайные приглашения от организаторов.

    Ранее стало известно, что казахстанские велогонщики не выступили в разделке на чемпионате мира-2025. 

