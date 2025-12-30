UCI принял решение по судьбе велокоманды «Астана»

Для того, чтобы подтвердить или отклонить заявки команд на получение лицензии, UCI проводил тщательную проверку каждой команды на соответствие этическим, финансовым, административным, организационным и спортивным критериям.

На встрече в Женеве было утверждено, что на основании итогов проверок в сезоне 2026 года примут участие 18 мужских и 14 женских элитных команд.

В числе команд, которые получили лицензию WorldTour, есть и казахстанская мужская велокоманда «Астана», сейчас называющаяся XDS ASTANA TEAM.

Наличие у велокоманды лицензии WorldTour означает допуск к международным гонкам высшего уровня. Главное отличие лицензии WorldTour от других лицензий заключается в том, что статус WorldTour дает командам автоматическое право на участие в международных соревнованиях, вместо того чтобы полагаться на случайные приглашения от организаторов.

Ранее стало известно, что казахстанские велогонщики не выступили в разделке на чемпионате мира-2025.