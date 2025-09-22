РУ
    Казахстанские велогонщики не выступили в разделке на чемпионате мира-2025

    В столице африканской страны Руанды городе Кигали стартовал чемпионат мира по шоссейному велоспорту, передает Kazinform.

    Қазақстан құрамасы тректегі велоспорттан Германиядағы жарысқа қатысады
    Фото: НОК

    Чемпионат мира по велоспорту впервые в истории проходит в Африке. В первый соревновательный день состоялись гонки с раздельным стартом среди взрослых. В женских соревнованиях с раздельным стартом гонщицы из Казахстана Фаина Потапова и Акпейыл Осим заняли 30 и 36 места соответственно. А вот в мужской гонке с раздельным стартом велогонщики из Казахстана заявлены не были, несмотря на то, что согласно предварительным спискам квалифицированных спортсменов от UCI, имели право выступить.

    В течение ближайшей недели на чемпионате мира-2025 в Руанде будут разыграны медали среди взрослых в групповой гонке, а также среди юниоров и спортсменов до 23 лет как в групповой гонке, так и в заезде с раздельным стартом. В молодежной разделке среди парней до 23 лет Казахстан представят Мансур Бейсембай и Рудольф Ремхи, среди девушек до 23 лет – Елизавета Склярова и Виолетта Казакова.

    В юниорской разделке от Казахстана выступят Ангелина Буренкова и Мария Елкина среди девушек, а также Мурат Куйтенов и Кирил Чжан среди парней.

    Состав участников групповых гонок во всех возрастных категориях пока не обнародован. 

    Кроме того, на чемпионате мира состоится смешанная групповая эстафетная гонка с раздельным стартом, состав участников которой пока также не опубликован. 
    Ранее иностранный велогонщики-легионер, выступающий за велокоманду «Астана», праздновал успех на велогонке в Китае. 

