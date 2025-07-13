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    19:31, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Велогонщик «Астаны» возглавил общий зачет китайской многодневки

    Гонщик команды XDS Astana Team Хенок Мулюбырхан занял третье место на седьмом этапе гонки «Тур озера Цинхай» в Китае и стал новым лидером в генеральной классификации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Велогонщик «Астаны» возглавил общий зачет китайской многодневки
    Фото: instagram.com/xds_astana_team

    Седьмой этап многодневной велогонки стартовал в Гунхэ и завершился в Хайяне, дистанция составила 137 километров. Эритрейский легионер казахстанской команды финишировал третьим, а его напарник, 34-летний новозеландец Аарон Гейт, занял четвертое место.

    — Это был хороший, но также и непростой день. Команда верила в меня, и я чувствовал себя хорошо, настраивался на финал. В итоге у нас третье место на этапе, но также и лидерство в общем зачете. Теперь нам нужно немного отдохнуть и сосредоточиться на завтрашнем финальном дне, — сказал Хенок Мулюбырхан пресс-службе XDS Astana Team.

    Накануне Хенок Мулюбырхан одержал победу на шестом этапе гонки «Тур озера Цинхай» в Китае, а его напарник по команде Харольд Мартин Лопес занял третье место.

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана Китай КНР
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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