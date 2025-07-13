Велогонщик «Астаны» возглавил общий зачет китайской многодневки

Седьмой этап многодневной велогонки стартовал в Гунхэ и завершился в Хайяне, дистанция составила 137 километров. Эритрейский легионер казахстанской команды финишировал третьим, а его напарник, 34-летний новозеландец Аарон Гейт, занял четвертое место.

— Это был хороший, но также и непростой день. Команда верила в меня, и я чувствовал себя хорошо, настраивался на финал. В итоге у нас третье место на этапе, но также и лидерство в общем зачете. Теперь нам нужно немного отдохнуть и сосредоточиться на завтрашнем финальном дне, — сказал Хенок Мулюбырхан пресс-службе XDS Astana Team.

Накануне Хенок Мулюбырхан одержал победу на шестом этапе гонки «Тур озера Цинхай» в Китае, а его напарник по команде Харольд Мартин Лопес занял третье место.