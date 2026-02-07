РУ
    В Туркестанской области завершили расследование по делу о мошенничестве на 125 млн тенге

    Специальные прокуроры прокуратуры Туркестанской области завершили досудебное расследование по уголовному делу по фактам мошенничества и создания организованной группы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мошенничество в интернете, мошенник
    Фото: KНБ РК

    В ходе расследования установлено, что в 2024–2025 годах гражданин иностранного государства создал и возглавил организованную преступную группу на территории Казахстана. Участники группы с помощью интернет- и телефонного мошенничества причинили материальный ущерб 21 потерпевшему на сумму более 125 млн тенге.

    Мошенничество осуществлялось через телефонные звонки с мобильной связи. Подозреваемые представлялись сотрудниками почтовых организаций и операторов связи, после чего обманным путем оформляли кредиты на имя граждан и присваивали полученные денежные средства.

    В ходе досудебного расследования потерпевшим возвращено 20 млн тенге. На три автомобиля подозреваемых наложили арест. Остальная сумма ущерба будет взыскана в принудительном порядке в судебном процессе.

    Как сообщили в прокуратуре, в отношении 20 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Двое участников находятся в международном розыске. Расследование по уголовному делу завершено.

    По данным МВД РК на конец прошлого года, в Казахстане возбуждено более 25 тысяч уголовных дел за интернет-мошенничество.

