В Туркестанской области завершили расследование по делу о мошенничестве на 125 млн тенге

В ходе расследования установлено, что в 2024–2025 годах гражданин иностранного государства создал и возглавил организованную преступную группу на территории Казахстана. Участники группы с помощью интернет- и телефонного мошенничества причинили материальный ущерб 21 потерпевшему на сумму более 125 млн тенге.

Мошенничество осуществлялось через телефонные звонки с мобильной связи. Подозреваемые представлялись сотрудниками почтовых организаций и операторов связи, после чего обманным путем оформляли кредиты на имя граждан и присваивали полученные денежные средства.

В ходе досудебного расследования потерпевшим возвращено 20 млн тенге. На три автомобиля подозреваемых наложили арест. Остальная сумма ущерба будет взыскана в принудительном порядке в судебном процессе.

Как сообщили в прокуратуре, в отношении 20 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Двое участников находятся в международном розыске. Расследование по уголовному делу завершено.

По данным МВД РК на конец прошлого года, в Казахстане возбуждено более 25 тысяч уголовных дел за интернет-мошенничество.