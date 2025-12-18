РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:41, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 25 тысяч уголовных дел возбуждено за интернет-мошенничество в Казахстане

    Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха рассказал, сколько граждан пострадали от мошеннических схем, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: департамент полиции на транспорте

    На брифинге в Сенате журналисты отметили, что МВД регулярно предупреждает граждан о новых схемах мошенничества, и попросили назвать количество пострадавших.

    — На сегодня у нас возбуждено более 40 000 уголовных дел, из них 25 368 — это интернет-мошенничество. Схемы известны всем. Все эти факты на слуху, очень много звонков поступает, — сообщил Игорь Лепеха. 

    Напомним, в Министерстве внутренних дел предупредили казахстанцев о новой уловке мошенников, которые вынуждают граждан самим выходить на связь. В ведомстве отметили, что по данным зарубежных источников, мошенники запустили новую волну атак, рассылая письма и SMS от имени служб доставки, управляющих компаний и банков. Полиция рекомендует соблюдать меры предосторожности и связываться только через официальные контактные номера.

