    12:20, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    МВД предупредило казахстанцев о новой волне мошенничества через SMS и письма

    В Министерстве внутренних дел предупредили казахстанцев о новой уловке мошенников, которые вынуждают граждан самим выходить на связь. Полиция рекомендует соблюдать меры предосторожности и связываться только через официальные контактные номера, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: pexels

    В ведомстве отметили, что по данным зарубежных источников, мошенники запустили новую волну атак, рассылая письма и SMS от имени служб доставки, управляющих компаний и банков.

    — Под предлогом «ошибки в авторизации», «замены домофона» или «проверки счетчиков» злоумышленники вынуждают людей перезванивать им самим. В итоге, ничего не подозревающие граждане создают условия кибермошенникам для использования инструментов социальной инженерии. Рекомендуем проявлять бдительность, критически относиться к неизвестным входящим сообщениям и звонкам, перезванивать только на официальные номера, указанные на сайтах организаций, использовать двухфакторную аутентификацию, не раскрывать данные банковских карт, одноразовые коды из SMS и любую другую конфиденциальную информацию третьим лицам, — сообщили в МВД РК.

    Ранее в МВД Казахстана заявили, что использование VPN не гарантирует анонимности.

    МВД РК Мошенничество Полиция Общество Кибербезопасность
    Гульжан Тасмаганбетова
