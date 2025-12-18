МВД предупредило казахстанцев о новой волне мошенничества через SMS и письма

В ведомстве отметили, что по данным зарубежных источников, мошенники запустили новую волну атак, рассылая письма и SMS от имени служб доставки, управляющих компаний и банков.

— Под предлогом «ошибки в авторизации», «замены домофона» или «проверки счетчиков» злоумышленники вынуждают людей перезванивать им самим. В итоге, ничего не подозревающие граждане создают условия кибермошенникам для использования инструментов социальной инженерии. Рекомендуем проявлять бдительность, критически относиться к неизвестным входящим сообщениям и звонкам, перезванивать только на официальные номера, указанные на сайтах организаций, использовать двухфакторную аутентификацию, не раскрывать данные банковских карт, одноразовые коды из SMS и любую другую конфиденциальную информацию третьим лицам, — сообщили в МВД РК.

Ранее в МВД Казахстана заявили, что использование VPN не гарантирует анонимности.