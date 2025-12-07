Использование VPN не гарантирует анонимности — МВД Казахстана

Сегодня тема интернет-преступности приобретает все большую актуальность — как в сфере финансовых мошенничеств, так и в преступлениях против личности, включая разжигание розни и оскорбления. Основная часть подобных действий совершается через фейковые аккаунты, а у многих граждан существует иллюзия безнаказанности благодаря использованию VPN или поддельных данных.

С начала года в структуре МВД создан профильный департамент по противодействию киберпреступности, оснащенный современными инструментами деанонимизации аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.

— Уже налажено сотрудничество с международными компаниями — Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) и Telegram. По санкционированным запросам правоохранительные органы могут получать данные о номерах телефонов и иной информации, связанной с регистрацией аккаунтов. Кроме того, Казахстан присоединился к международной конвенции против компьютерных преступлений, что обеспечивает оперативное взаимодействие с более чем 70 странами и компаниями-участниками. Это позволяет получать необходимые сведения в кратчайшие сроки и эффективно выявлять злоумышленников даже за пределами страны, — говорит Аман Аубакиров.

Важно понимать: использование VPN, как подчеркивает спикер, не гарантирует анонимности. У правоохранительных органов сегодня есть целый ряд технических и правовых инструментов, позволяющих установить личность нарушителя.

— Практика показывает, что выявление фейковых аккаунтов возможно как внутри Казахстана, так и за рубежом. В частности, были ликвидированы колл-центры, действовавшие на территории Украины и обманывавшие граждан СНГ, — комментирует Аман Аубакиров.

Гражданам, столкнувшимся с противоправными действиями в интернете, Аман Аубакиров советует зафиксировать факт правонарушения, сделать скриншоты аккаунта и сообщений, например, а потом обратиться в полицию, где функционируют специализированные управления по противодействию киберпреступности. Кроме того, необходимо получить постановление следователя о признании потерпевшим, этот документ является основанием для защиты прав в банке или иной организации.

— Важным шагом стало также законодательное ограничение на регистрацию более десяти SIM-карт на одного человека, что препятствует массовому использованию казахстанских номеров в мошеннических схемах. Дополнительно внедрена антифрод-система, объединяющая банки, микрофинансовые организации и правоохранительные органы, что позволяет оперативно блокировать мошеннические кредиты и восстанавливать права граждан, — говорит спикер.

Таким образом, миф о полной анонимности в интернете развенчан: любое противоправное действие оставляет цифровой след, а у государства есть возможности и полномочия для его выявления.

Напомним, что 23 тысячи киберпреступлений выявлено с начала года в Казахстане.