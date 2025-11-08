23 тысячи киберпреступлений выявлено с начала года в Казахстане

— По итогам 10 месяцев текущего года было заблокировано более 28 тысяч страниц и видеоматериалов, созданных с помощью ИИ для мошеннических действий. Такие случаи чаще всего направлены на привлечение в инвестиционные фонды. Кроме того, фиксируются факты распространения детской порнографии, ложной информации и данных, связанных с террористическими актами, — отметил представитель министерства.

Скрин из видео

В прошлом году в Казахстане было зарегистрировано более 22,5 тысячи случаев интернет-мошенничества.

— По итогам 2024 года в стране зафиксировано свыше 22,5 тысячи фактов интернет-мошенничества. В этом году этот показатель достиг за 10 месяцев. С начала года число случаев интернет-мошенничеств превысило 22,5 тысячи, раскрыты 27% дел, — сказал Биржанов.

Он отметил факторы, затрудняющие раскрытие таких преступлений.

— Расследованию мешает то, что мошенники активно используют технологии для сокрытия своих действий, в том числе с помощью ИИ. Кроме того, сложности создают VPN и прокси-серверы, которые скрывают реальные адреса мошенников и затрудняют их поиск. Пострадавшие обращаются слишком поздно, когда следы преступления теряются, — отметил представитель МВД.

Старший преподаватель Университета имени Максута Нарикпаева, Алмабек Ерболатулы, рассказал, как можно распознать видео, созданные с помощью искусственного интеллекта.

— Чтобы определить, является ли информация фейковой, нужно задать себе простые вопросы: Что стоит за этим сообщением? Его цель? Кто распространяет эту информацию? Если проверить, когда и зачем был создан аккаунт, можно выработать информационный иммунитет. При просмотре видео стоит обращать внимание на мимику и интонацию говорящего. Если он говорит неестественно, как робот, это ИИ. Важно обращать внимание на детали, — пояснил фактчекер.

Скрин из видео

Гость студии пояснил, как выявить фотографии созданные с помощью ИИ.

— Существуют специальные инструменты для проверки фото и видео. Самый простой способ это воспользоваться поиском по изображениям в Google или Yandex. Через приложение TinEye можно загрузить фото и узнать, кто его сделал, где оно было опубликовано. Кроме того, сервис FotoForensics позволяет определить, какие участки снимка подвергались монтажу, — рассказал эксперт.

Алмабек Ерболатулы поделился, как проверять подлинность видеоматериалов.