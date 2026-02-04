РУ
    15:00, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстан завоевал три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ

    Фуджейра (ОАЭ) в эти дни принимает крупный международный турнир по таеквондо, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    Сборная Казахстана завоевала на соревнованиях три медали.

    Бронзовыми призерами стали Бахадыр Шапулатов (до 54 килограммов), Максат Орынбасар (до 74 килограммов) и Нурлан Мырзабаев (до 87 килограммов).

    Добавим, что в турнире принимают участие спортсмены из 50 стран.

    В конце прошлого года в сборной Казахстана по таеквондо озвучили планы.

