15:00, 04 Февраль 2026 | GMT +5
Казахстан завоевал три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Фуджейра (ОАЭ) в эти дни принимает крупный международный турнир по таеквондо, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Сборная Казахстана завоевала на соревнованиях три медали.
Бронзовыми призерами стали Бахадыр Шапулатов (до 54 килограммов), Максат Орынбасар (до 74 килограммов) и Нурлан Мырзабаев (до 87 килограммов).
Добавим, что в турнире принимают участие спортсмены из 50 стран.
В конце прошлого года в сборной Казахстана по таеквондо озвучили планы.