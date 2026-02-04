Казахстан завоевал три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ

Сборная Казахстана завоевала на соревнованиях три медали.

Бронзовыми призерами стали Бахадыр Шапулатов (до 54 килограммов), Максат Орынбасар (до 74 килограммов) и Нурлан Мырзабаев (до 87 килограммов).

Добавим, что в турнире принимают участие спортсмены из 50 стран.

В конце прошлого года в сборной Казахстана по таеквондо озвучили планы.