В сборной Казахстана по таеквондо озвучили планы на следующий год

По словам Султанова, успехи таеквондистов в 2025 году — это лишь начало пути к наградам Олимпийских игр 2028 года, и почивать на лаврах сейчас никто не собирается.

— Весь 2025 год мы намеренно держим спортсменов в интенсивном соревновательном ритме: больше стартов, больше практики, минимальные паузы. Это часть нашей стратегии, чтобы в олимпийский сезон команда подошла к оптимальной форме. Впереди ещё много работы. Чтобы конкурировать с сильнейшими на равных, нам необходимо продолжать серьёзную и системную подготовку, — отметил главный тренер Есбол Султанов.

По его словам, в 2026 году главными стартами сезона станут чемпионат Азии, который пройдёт в Монголии в мае, и Азиатские игры в Японии осенью. Отбор на эти турниры будет проведён среди спортсменов национальной сборной.

— Мы будем оценивать их готовность на двух международных стартах, после чего определим участников континентального чемпионата. Предстоящий год имеет для нас особое значение. С началом сезона-2026 стартует начисление олимпийских рейтинговых очков. С этого момента каждое соревнование и каждое заработанное очко будут влиять на борьбу спортсменов за олимпийские лицензии. В календаре три этапа Гран-при и финал Гран-при в Астане. Успешное выступление на этих турнирах позволит значительно укрепить позиции в мировом рейтинге, — сказал Султанов.

Он также добавил, что результаты чемпионата Казахстана, который с 20 по 22 декабря пройдет в Шымкенте, станут основой для формирования состава команды на спортивный сезон 2026 года.

Ранее стало известно, что предолимпийский чемпионат мира 2027 года по таеквондо WTF пройдет в Казахстане.