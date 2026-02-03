По новым правилам приватизировать арендное жилье «без права выкупа» смогут 70 тысяч казахстанцев

— В 2025 году в рамках новых законодательных поправок функция по учету нуждающихся в жилище и распределение арендного жилья передана из акиматов в АО «Отбасы банк», который стал национальным институтом развития. На сегодняшний день на учете состоят 951 тысяча граждан, из них категории социально уязвимых слоев населения порядка 600 тысяч граждан. В течении года гражданам предоставлено порядка восьми тысяч арендного жилья и более 11 тысяч льготных ипотечных займов. Кроме этого, поправками в Закон дано право приватизации ранее выданного арендного жилья «без права выкупа». Таким правом могут воспользоваться порядка 70 тысяч граждан, получивших жилье в рамках государственных программ. При этом, приватизация жилья не является обязанностью для граждан. В 2025 году правом приватизации воспользовались более 15 тысяч граждан, порядка девять тысяч из них получили жилье безвозмездно, — сказал Б. Жунисбеков.

Спикер также сообщил, что дополнительной мерой господдержки является субсидирование части арендной платы за жилье и предоставление жилищных сертификатов. Субсидиями воспользовались более 11 тысяч граждан, на эти цели из республиканского бюджета выделено 7,6 миллиарда тенге. На 2026 год планируется субсидировать арендную плату 11 тысячам граждан.

Кроме того, по итогам 2025 года 1 733 граждан получили жилищные сертификаты на покрытие первоначального взноса на общую сумму два миллиарда тенге. На 2026 год из местного бюджета предусмотрено 4,3 миллиарда тенге, на выдачу 3,5 тысячи сертификатов.

