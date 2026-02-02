Когда возобновится женская ипотека «Умай»

Как сообщила на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель директора алматинского филиала «Отбасы банка» Камшат Оналбаева, сейчас идет процесс подписания генерального соглашения между банком и Азиатским банком развития.

— По женской ипотеке «Умай» на данный момент идет процесс подписания генерального соглашения с Азиатским банком развития. Условия программы будут озвучены после подписания данного соглашения, — ответила она.

Программа «Умай» была запущена в 2021 году и действовала до 2023 года, после чего она была приостановлена. Инициатива реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР). Ранее планировалось возобновить программу в начале 2025 года на обновленных условиях, однако запуск был перенесен.

Согласно ранее озвученным требованиям, для участия в программе первоначальный взнос в размере до 20% от суммы кредита должен быть размещен на депозите в «Отбасы банке». Участниками программы могут стать женщины в возрасте от 18 до 65 лет, имеющие официальный доход и пенсионные отчисления как минимум за последние шесть месяцев.

Ожидалось, что обновленные условия программы будут предусматривать увеличение максимальной суммы займа до 50 млн тенге. При этом совокупный чистый ежемесячный доход семьи не должен превышать 950 тысяч тенге (ранее лимит составлял 640 тысяч тенге). Приобрести жилье можно будет как на первичном, так и на вторичном рынке — при условии, что дом был введен в эксплуатацию не ранее 2016 года.

Ранее сообщалось, что в рамках программы «Умай» 3 660 женщин уже смогли приобрести собственное жилье на общую сумму 41,2 млрд тенге.