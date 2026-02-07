Пробки в 10 баллов зафиксировали в Алматы из-за снегопада

Все основные магистрали города отмечены «красным» и «темно-красным» цветом.

Серьезные заторы наблюдаются на проспектах Абая, Аль-Фараби, Райымбека, Рыскулова, Сейфуллина, Назарбаева и Достык, а также на улицах Саина, Тимирязева, Желтоксан, Жандосова, Толе би, Розыбакиева и в других районах города.

По данным РГП «Казгидромет», 7 февраля в южных и горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед и туман. Ветер на юге области будет менять направление с юго-западного на северо-западное с порывами 15–20 м/с. В Алматы и городе Конаев временами прогнозируются гололед и туман.

Жителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и следить за обновлениями прогноза погоды.

Ранее около 600 автомобилей сопроводили от Темиртау до границы Акмолинской области.