РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:15, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Пробки в 10 баллов зафиксировали в Алматы из-за снегопада

    Из-за снегопада в Алматы на дорогах наблюдается десятибалльный уровень загруженности, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    пробки, Алматы, карта
    Фото: 2GIS

    Все основные магистрали города отмечены «красным» и «темно-красным» цветом.

    Серьезные заторы наблюдаются на проспектах Абая, Аль-Фараби, Райымбека, Рыскулова, Сейфуллина, Назарбаева и Достык, а также на улицах Саина, Тимирязева, Желтоксан, Жандосова, Толе би, Розыбакиева и в других районах города.

    По данным РГП «Казгидромет», 7 февраля в южных и горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед и туман. Ветер на юге области будет менять направление с юго-западного на северо-западное с порывами 15–20 м/с. В Алматы и городе Конаев временами прогнозируются гололед и туман.

    Жителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и следить за обновлениями прогноза погоды.

    Ранее около 600 автомобилей сопроводили от Темиртау до границы Акмолинской области.

    Теги:
    Дороги Погода Алматы Пробки Снег Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают