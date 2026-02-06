Около 600 автомобилей сопроводили от Темиртау до границы Акмолинской области

Движение на участке автодороги Темиртау — граница Акмолинской области восстановили после улучшения погодных условий. Накануне из-за резкого ухудшения погоды — дождя и образования гололеда — проезд по всем республиканским трассам был временно ограничен.

С утра сотрудники батальона патрульной полиции организовали сопровождение автотранспорта по маршруту от терминала Темиртау в направлении поселка Анар.

В сопровождении приняли участие 590 транспортных средств, в том числе 350 легковых и 240 грузовых автомобилей. Для обеспечения безопасности были задействованы четыре патрульных экипажа полиции и четыре единицы дорожной техники (КДМ).

Перед началом движения заместитель командира батальона патрульной полиции Сунгат Абылкас провел инструктаж с водителями, разъяснив порядок следования в колонне и требования безопасности, после чего лично возглавил сопровождение.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что ситуация на автодорогах региона находится под постоянным контролем, а работа по обеспечению безопасности дорожного движения продолжается.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана обратилось к гражданам с предупреждением в связи с ухудшением погодных условий и объявленными штормовыми предупреждениями в ряде регионов страны.