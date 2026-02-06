РУ
    13:11, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Около 600 автомобилей сопроводили от Темиртау до границы Акмолинской области

    После временных ограничений, введенных из-за гололеда и дождя, проезд открыли в организованном формате — колонну из сотен машин провели под полицейским контролем, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Около 600 автомобилей сопроводили от Темиртау до границы Акмолинской области
    Кадр из видео

    Движение на участке автодороги Темиртау — граница Акмолинской области восстановили после улучшения погодных условий. Накануне из-за резкого ухудшения погоды — дождя и образования гололеда — проезд по всем республиканским трассам был временно ограничен.

    С утра сотрудники батальона патрульной полиции организовали сопровождение автотранспорта по маршруту от терминала Темиртау в направлении поселка Анар.

    В сопровождении приняли участие 590 транспортных средств, в том числе 350 легковых и 240 грузовых автомобилей. Для обеспечения безопасности были задействованы четыре патрульных экипажа полиции и четыре единицы дорожной техники (КДМ).

    Перед началом движения заместитель командира батальона патрульной полиции Сунгат Абылкас провел инструктаж с водителями, разъяснив порядок следования в колонне и требования безопасности, после чего лично возглавил сопровождение.

    В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что ситуация на автодорогах региона находится под постоянным контролем, а работа по обеспечению безопасности дорожного движения продолжается.

    Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана обратилось к гражданам с предупреждением в связи с ухудшением погодных условий и объявленными штормовыми предупреждениями в ряде регионов страны. 

