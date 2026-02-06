РУ
телерадиокомплекс президента РК
    Казахстан
    18:39, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Массовое ДТП в Алматы: водитель скончался за рулем

    В Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    МВД РК, шеврон МВД РК, полиция
    Фото: МВД РК

    Как сообщили в дежурной части управления административной полиции, авария произошла сегодня в 11:30 в Бостандыкском районе Алматы.

    – Водитель автомашины марки BYD, мужчина 1975 года рождения, следуя по проспекту аль-Фараби в западном направлении ввиду резкого ухудшения здоровья допустил столкновение с пятью попутными транспортными средствами: Ford, Chevrolet, Subaru, Volkswagen и городским автобусом Yutong, – рассказали в ДП Алматы.

    По предварительным данным, мужчине стало плохо. Предварительный диагноз – сердечная недостаточность. Медики констатировали смерть водителя на месте.

    Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

    Ранее в Алматы во время рейса скончался 55-летний водитель автобуса маршрута № 92. Водителю внезапно стало плохо. Один из пассажиров оперативно среагировал, зашел в кабину водителя и нажал на педаль тормоза.

