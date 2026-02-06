Массовое ДТП в Алматы: водитель скончался за рулем

Как сообщили в дежурной части управления административной полиции, авария произошла сегодня в 11:30 в Бостандыкском районе Алматы.

– Водитель автомашины марки BYD, мужчина 1975 года рождения, следуя по проспекту аль-Фараби в западном направлении ввиду резкого ухудшения здоровья допустил столкновение с пятью попутными транспортными средствами: Ford, Chevrolet, Subaru, Volkswagen и городским автобусом Yutong, – рассказали в ДП Алматы.

По предварительным данным, мужчине стало плохо. Предварительный диагноз – сердечная недостаточность. Медики констатировали смерть водителя на месте.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее в Алматы во время рейса скончался 55-летний водитель автобуса маршрута № 92. Водителю внезапно стало плохо. Один из пассажиров оперативно среагировал, зашел в кабину водителя и нажал на педаль тормоза.