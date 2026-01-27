Водитель автобуса скончался во время рейса в Алматы

Информацию подтвердили в ТОО «Алматыэлектротранс». В компании сообщили, что 25 января 2026 года в 14:35 в диспетчерскую службу КАП-2 поступило сообщение о том, что водителю автобуса маршрута № 92 внезапно стало плохо.

— Инцидент произошел на проспекте Абая на пересечении с улицей Саина в момент остановки автобуса на запрещающий сигнал светофора. Водителю стало резко плохо. Один из пассажиров оперативно среагировал, зашел в кабину водителя и нажал на педаль тормоза, что позволило предотвратить возможные последствия, — сообщили в компании.

Пассажиры сразу вызвали скорую помощь, однако прибывшая медицинская бригада констатировала смерть 53-летнего водителя. Предварительный диагноз — острый инфаркт миокарда. Уточняется, что он на диспансерном учете не стоял.

На место происшествия также прибыли сотрудники управления дорожной полиции Ауэзовского района.

В «Алматыэлектротранс» сообщили, что водитель прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр в 06:10, автобус прошел предрейсовый технический осмотр в 06:24. 25 января являлось первым рабочим днем водителя на маршруте в соответствии с графиком 2/2.

Пострадавших среди пассажиров нет, автобус повреждений не получил.

— Александр Владимирович Степанов работал в ТОО «Алматыэлектротранс» с августа 2023 года. ТОО «Алматыэлектротранс» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича. Компания оказывает полное содействие правоохранительным органам и готова поддержать семью в рамках действующего законодательства, — отметили в компании.

