Могут ли высадить из автобуса ребенка без спецкарты — разъяснение акимата Усть-Каменогорска

По данному вопросу официальный комментарий предоставили в городском акимате.

В настоящее время в Усть-Каменогорске дети в возрасте до 18 лет имеют право на бесплатный проезд в автобусах. Однако для этого при посадке в общественный транспорт необходимо приложить соответствующую карту к валидатору системы электронного билетирования. В таком случае факт поездки ребенка фиксируется, а оплата за проезд перевозчику осуществляется за счет средств акимата города.

— Если по какой-либо причине у ребенка отсутствует транспортная карта, предназначенная для детей, он обязан для бесплатного проезда предъявить документ, подтверждающий его возраст. В случае отсутствия такого документа ребенок должен оплатить проезд на общих основаниях. При этом, независимо от сложившейся ситуации, согласно действующему законодательству, кондукторы и водители не имеют права высаживать ребенка или подростка из автобуса либо трамвая, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Законе Республики Казахстан «О транспорте» прямо указано: «Не допускается принудительная высадка из общественного транспорта лица, не достигшего 16-летнего возраста, следующего без сопровождения родителя или его законного представителя».

