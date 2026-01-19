РУ
    11:54, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Могут ли высадить из автобуса ребенка без спецкарты — разъяснение акимата Усть-Каменогорска

    В социальных сетях и мессенджерах города Усть-Каменогорска распространяется информация о том, что кондукторы якобы высаживают детей из общественного транспорта в случае отсутствия у них специальной карты для бесплатного проезда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    автобусы
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    По данному вопросу официальный комментарий предоставили в городском акимате.

    В настоящее время в Усть-Каменогорске дети в возрасте до 18 лет имеют право на бесплатный проезд в автобусах. Однако для этого при посадке в общественный транспорт необходимо приложить соответствующую карту к валидатору системы электронного билетирования. В таком случае факт поездки ребенка фиксируется, а оплата за проезд перевозчику осуществляется за счет средств акимата города.

    — Если по какой-либо причине у ребенка отсутствует транспортная карта, предназначенная для детей, он обязан для бесплатного проезда предъявить документ, подтверждающий его возраст. В случае отсутствия такого документа ребенок должен оплатить проезд на общих основаниях. При этом, независимо от сложившейся ситуации, согласно действующему законодательству, кондукторы и водители не имеют права высаживать ребенка или подростка из автобуса либо трамвая, — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что в Законе Республики Казахстан «О транспорте» прямо указано: «Не допускается принудительная высадка из общественного транспорта лица, не достигшего 16-летнего возраста, следующего без сопровождения родителя или его законного представителя».

    Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Алматы был задержан подозреваемый в повреждении стекла автобуса.

    Дети Транспорт Автобус Усть-Каменогорск
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
