РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Разбил стекло и напал на водителя автобуса: хулигана задержали в Алматинской области

    В Алматинской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на водителя общественного автобуса, передает агентство Kazinform.

    Разбил стекло и напал на водителя автобуса: хулигана задержали в Алматинской области
    кадр из видео

    Ранее видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. Сообщалось, что утром 15 января неизвестный мужчина напал на водителя автобуса маршрута № 239, разбил стекло и напугал пассажиров. 

    В департаменте полиции Алматинской области отметили, что начато досудебное расследование по факту хулиганства.

    — Установлено, что неизвестный мужчина, находясь на одной из улиц города, умышленно разбил стекло общественного автобуса. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое подозреваемых. В настоящее время основной фигурант водворен в ИВС, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

    По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

    Ранее в Алматы произошел конфликт между пассажиром и водителем автобуса. Тогда полицейские также возбудили дело. 

    Теги:
    Полиция Автобус Безопасность Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают