Разбил стекло и напал на водителя автобуса: хулигана задержали в Алматинской области
В Алматинской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на водителя общественного автобуса, передает агентство Kazinform.
Ранее видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. Сообщалось, что утром 15 января неизвестный мужчина напал на водителя автобуса маршрута № 239, разбил стекло и напугал пассажиров.
В департаменте полиции Алматинской области отметили, что начато досудебное расследование по факту хулиганства.
— Установлено, что неизвестный мужчина, находясь на одной из улиц города, умышленно разбил стекло общественного автобуса. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое подозреваемых. В настоящее время основной фигурант водворен в ИВС, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.
По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
Ранее в Алматы произошел конфликт между пассажиром и водителем автобуса. Тогда полицейские также возбудили дело.