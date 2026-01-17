Разбил стекло и напал на водителя автобуса: хулигана задержали в Алматинской области

Ранее видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. Сообщалось, что утром 15 января неизвестный мужчина напал на водителя автобуса маршрута № 239, разбил стекло и напугал пассажиров.

В департаменте полиции Алматинской области отметили, что начато досудебное расследование по факту хулиганства.

— Установлено, что неизвестный мужчина, находясь на одной из улиц города, умышленно разбил стекло общественного автобуса. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое подозреваемых. В настоящее время основной фигурант водворен в ИВС, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее в Алматы произошел конфликт между пассажиром и водителем автобуса. Тогда полицейские также возбудили дело.