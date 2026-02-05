Казахско-пакистанский бизнес-форум: подписаны соглашения на сумму около $200 млн

Глава государства в своем выступлении выразил признательность Премьер-министру Шахбазу Шарифу за инициативу организовать это важное мероприятие.

— Считаю свой первый государственный визит в Пакистан исторической вехой в нашем двустороннем сотрудничестве. Мы подписали Совместную декларацию, которая выводит наше партнерство на стратегический уровень. В ходе сегодняшнего бизнес-форума было подписано свыше 30 коммерческих соглашений на общую сумму порядка 200 млн долларов, что послужит мощным катализатором для дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия братских народов. Действительно, наше партнерство неуклонно расширяется. В прошлом году товарооборот между двумя странами почти удвоился. Более 200 компаний с пакистанским капиталом уже работают в Казахстане в сферах строительства, сельского хозяйства, пищевой промышленности, индустрии и многих других секторах. Опираясь на эту позитивную динамику, мы поставили перед собой амбициозную, но вполне достижимую цель увеличить объем двусторонней торговли до 1 млрд долларов, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Президент сообщил, что поручил Правительству активизировать взаимодействие между деловыми кругами двух стран, в том числе через механизмы Межправительственной комиссии Казахстана и Пакистана.

— Казахстан, будучи крупнейшей экономикой Центральной Азии, играет важную роль в обеспечении регионального роста и создании новых возможностей. В прошлом году наша экономика выросла на 6,5%, в результате ВВП превысил отметку в 300 млрд долларов, а ВВП на душу населения достиг 15 тысяч долларов. Эти показатели подчеркивают устойчивость нашего рынка и его высокий экономический потенциал. Мы привержены поддержанию прогресса, последовательно совершенствуя наши институциональные структуры. Наша экономическая стратегия направлена на диверсификацию торговли и инвестиций, стимулирование инноваций и продвижение модели развития, основанной на знаниях. Совет иностранных инвесторов, который я возглавляю, отражает неизменную приверженность принципам прозрачности, справедливости и постоянного улучшения делового климата в Казахстане. Национальная цифровая инвестиционная платформа, работающая по принципу «единого окна», еще больше упростит процессы как для инвесторов, так и для бизнеса, — сказал Глава государства.

Фото: Акорда

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.

В резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана провели переговоры в узком составе. Далее переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

Казахстан и Пакистан приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги переговоров с премьер-министром Пакистана, отметил, что Пакистан — надежный и важный партнер Казахстана в Южной Азии и за ее пределами.