Казахстан обеспечивает 85% сухопутных грузовых перевозок между Европой и Китаем

— На сегодняшний день более 5000 компаний из почти 100 стран успешно работают в рамках платформы. Примечательно, что 11 пакистанских компаний уже представлены в этой динамичной экосистеме. Мы ожидаем присоединения новых участников в ближайшем будущем. Казахстан стремится обеспечить стабильный и прозрачный инвестиционный климат, предоставляя пакистанским деловым кругам эффективные инструменты для выхода на рынки Казахстана и всего региона, — добавил Президент.

По мнению Главы государства, Казахстан и Пакистан занимают стратегически важное географическое положение, обе страны служат ключевыми звеньями в обеспечении региональных и глобальных связей.

Фото: Акорда

— Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, в настоящее время является важным фактором, способствующим укреплению роли Казахстана как трансконтинентального торгового хаба. Мы также разработали единую цифровую платформу управления Smart Cargo для более эффективной координации транзитных потоков. В этой связи приветствую соглашения, подписанные нашим национальным железнодорожным оператором «Қазақстан Темір Жолы» и АО «Казпочта» с Национальной логистической корпорацией Пакистана и Pakistan Post. Ожидаем конкретных шагов по продвижению мультимодальных транспортных решений и расширению взаимного доступа к портовой инфраструктуре в наших странах, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что обе страны, будучи членами Исламской организации по продовольственной безопасности, привержены созданию устойчивых и справедливых продовольственных систем для всего исламского мира.

Фото: Акорда

— Мы экспортируем более 200 видов сельскохозяйственной продукции в более чем 70 стран мира. За последнее десятилетие валовой объем нашего сельскохозяйственного производства увеличился более чем в 2,5 раза, и мы стремимся удвоить этот показатель к 2030 году. По мере того, как мы укрепляем позиции надежного производителя высококачественной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции, предпринимаются последовательные шаги по расширению партнерских отношений и созданию новых цепочек поставок как на региональном, так и на глобальном уровне. В связи с этим приветствуем пакистанский опыт и капитал в этой отрасли. Подписание соглашения с Almoiz Group о запуске завода по переработке сахарной свеклы в области Жетісу является важным шагом в нашем сотрудничестве, — заметил Глава нашего государства.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.

В резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана провели переговоры в узком составе. Далее переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

Казахстан и Пакистан приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги переговоров с премьер-министром Пакистана, отметил, что Пакистан — надежный и важный партнер Казахстана в Южной Азии и за ее пределами.