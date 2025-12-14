От большой политики до громких событий — обзор минувшей недели в Казахстане

Президент: гости и визиты

11 декабря Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в Акорде, где главы двух стран провели встречу в узком составе.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что перспективы сотрудничества между Казахстаном и Ираном очень большие. В свою очередь Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Иран заинтересован в развитии торгово-экономических связей с Казахстаном.

Фото: Акорда

Также были рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Помимо этого президенты Казахстана и Ирана обсудили вопросы укрепления роли ООН. По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан приняли Совместное заявление, где также состоялся обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами.

Фото: Акорда

Надо отметить, что делегация из Ирана приехала не с пустыми руками. Гости привезли копии ценных рукописей, связанных с историей Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что в иранских архивах сохранились записи о Казахском ханстве и храбрости народа. Также главы государств ознакомились с копиями 27 древних рукописей из архивов министерства иностранных дел Исламской Республики Иран.

Фото: Акорда

А в своем выступлении на казахско-иранском бизнес-форуме Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание сохранению Каспийского моря и его экосистемы. Глава государства назвал одним из ключевых направлений взаимодействия масштабную цифровизацию. А президент Ирана Масуд Пезешкиан обозначил наиболее перспективные сферы торгово-экономического партнерства.

Также на этой неделе Касым-Жомарт Токаев совершил визит в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия. По прибытию он провел встречу с президентом Туркменистана.

Фото: Акорда

После возложения венка к Монументу Нейтралитета в Туркменистане, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конгресс-центр для участия в международном форуме в Ашхабаде.

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев поздравил Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и президента Сердара Бердымухамедова с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.

Президент Казахстана подчеркнул, что позитивный нейтралитет Туркменистана органично вписывается в многовековые культурные традиции и духовные ценности туркменского народа.

Также в своей речи Глава государства отметил, что Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту. Президент подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание укреплению межрелигиозного, межэтнического и межкультурного диалога.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев высказался и в поддержку урегулирования конфликтов в других регионах и предложил создать Международную водную организацию в структуре ООН.

Президент РК обратил внимание на проблемы трансграничного водопользования, экологическое состояние Аральского и Каспийского морей и отметил значимость Транскаспийского транспортного маршрута.

На полях международного форума в Ашхабаде Глава государства встретился и с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Правительство: когда появятся аэротакси и беспилотный транспорт

9 декабра на очередном заседании Правительства РК обсудили развитие и цифровизацию транспортно-транзитной сферы. И для руководителей некоторых сфер он начался не с приятных новостей. Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручение председателю правления АО «Қазақстан темір жолы» Талгату Алдыбергенову привлечь к ответственности руководителей компаний, допустивших скопление грузовых вагонов по направлению в Узбекистан.

Фото: пресс-служба Правительства РК

На заседании Правительства министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил, что дороги Казахстана адаптируют для беспилотных автомобилей. По словам министра, Казахстан планирует запустить беспилотные грузовые автомобили в 2027 году.

Также Нурлан Сауранбаев на брифинге в Правительстве прокомментировал вопрос запуска аэротакси в стране. Он сообщил, что соответствующий законопроект уже готовится. В него войдут нормы не только по беспилотным такси, но и по аэротакси. Документ планируют внести в Парламент в следующем году.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

— Мы стараемся идти в ногу со временем, чтобы у нас новые технологии были использованы на территории РК. Здесь, конечно, первый вопрос по безопасности, если безопасность будет обеспечена, то эти вопросы будут решать, — добавил министр.

В свою очередь вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев прокомментировал заявление акима Акмолинской области Марата Ахметжанова о возможном открытии авиасообщения между Астаной и Бурабаем. По его словам, речь шла о заказных чартерных маршрутах — небольших воздушных судахи, и, в принципе, такая возможность есть.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев рассказал, что цифровизация увеличит пропускную способность автодорог на 20%.

Также в Казахстане утвердили карту цифровой трансформации транспортной отрасли. Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

Председатель правления АО «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев заявил, что в Казахстане 350 километров платных дорог будут временно выведены из платности из-за выявленных дефектов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

А с 2027 года может вступить в силу запрет на движение тяжелых грузовиков массой более 25 тонн по дорогам общего пользования в Казахстане.

Помимо предотвращения дефектов на дорогах, Министерство энергетики страны решили обезопасить морской терминал КТК. Ведомство решило пересмотреть маршруты экспорта нефти из месторождения Кашаган после атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Часть объемов направят в Китай.

Фото: kbv.kz

В Правительстве с участием первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» (АО «УКАЗ») и АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум–К» (АО «КТК-К»). Таким образом, оборудование для КТК будет производить арматурный завод в ВКО.

Парламент: изменение норм, ужесточение контроля и спецпослание от Президента Папе Римскому

На этой неделе депутаты Мажилиса, рассмотрев в двух чтениях, приняли закон с изменениями и дополнениями в действующий Налоговый кодекс по вопросам налогообложения энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности. Народные избранники считают, что уплата КПН фактически приводит к возврату в бюджет части средств, выделенных государством. Это снижает эффективность предоставляемой господдержки. По этим причинам разработчики законопроекта предлагают освободить полученные субсидии от налогообложения. Это позволит полностью освоить средства, выделенные в рамках господдержки.Таким образом, МАЭК освободят от налогов на сумму господдержки.

Фото: maek.kz

Говоря о Мангистауском атомного энергетическом комбинате, то, как стало известно, его долг достиг 20 млрд тенге. В связи с этим депутат Мажилиса Еркин Абил потребовал объяснений по финансовой ситуации МАЭК.

В свою очередь мажилисмен Магеррам Магеррамов в своем депутатском запросе предложил ужесточить ответственность за сокрытие или искажение данных об иностранном финансировании.

А депутат Мажилиса Абуталип Мутали предложил Правительству разработать госпрограмму по развитию проектирования чипов в Казахстане.

Мажилисмена Ерлана Барлыбаева волновал вопрос трудовых мигрантов. Народный избранник в своем депутатском запросе предложил упростить привлечение трудовых мигрантов мигрантов из братских республик.

Кадр из видео

Депутат Мурат Абенов в кулуарах Мажилиса раскритиковал практику невозвратных авиабилетов в Казахстане.

По его словам, в Казахстане практически все авиабилеты оформляются как невозвратные.

— Во всем мире есть понятие невозвратных билетов — когда какой-то процент удерживают. Во всем мире — это 30 процентов от стоимости. У нас почти все билеты оформляются как невозвратные. Нет ни одного прозрачного договора. Нельзя удерживать деньги, если ты не увидел договор, — заявил депутат.

Пока мажилисмены поднимали проблемные вопросы страны, спикер Сената Парламента, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев с группой депутатов прибыл в Ватикан с рабочим визитом. Он передал Папе Римскому Льву XIV теплые слова приветствия и приглашение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с апостольским визитом.

Фото: пресс-служба Сената

Происшествия: опасный газ

К сожалению, минувшая неделя не обошлась без происшествий и летальных исходов.

11 декабря 52 человека, включая детей, пострадали в результате отравления угарным газом по прибытию поезда на железнодорожный вокзал Алматы-2. На следующий день двух детей, доставленных в тяжелом состоянии после массового отравления угарным газом в поезде, перевели из реанимации в профильное отделение.

Это, к сожалению, не единственное ЧП, связанное с поездами. В Карагандинской области на железнодорожных путях вблизи станции Мойынты — Шыганак грузовой поезд сбил насмерть четырех рабочих, проводивших ремонт путей.

Спустя два дня на этой же станции в придорожном кафе прогремел взрыв газового баллона. В результате трагедия унесла две жизни и привела к госпитализации 11 человек.

Общество: непогода, порог достаточности ЕНПФ и запреты Отбасы банка

Минувшая неделя запомнилась казахстанцам погодными капризами. Если южная и северная столицы боролись с последствиями снегопада, некоторые регионы спасались от сильного мороза.

С понедельника коммунальные службы Астаны перешли на усиленный режим. С утра спецмашины начали бесперебойную уборку улиц от снега. Из-за снегопада загруженность дорог в столице Казахстана достигла 10-балльного уровня.

Фото: акимат Астаны

Снегопад застал врасплох и алматинцев. На фоне ухудшения погодных условий в международном аэропорту Алматы наблюдались задержки ряда рейсов. А на дорогах южной столицы из-за снегопада за ночь 10 декабря произошло 58 ДТП.

Чтобы предотвратить несчастные случаи на трассах, с начала и до конца недели в ряде регионов были перекрыты дороги.

А жителей северных областей синоптики предупредили о грядущих морозах.

10 декабря в ряде районов Костанайской области занятия первой смены для отдельных классов были переведены на дистанционный формат в связи с низкой температурой воздуха.

Также на этой неделе казахстанцы узнали о повышении порога минимальной достаточности на снятие пенсионных накоплений.

— Пороги минимальной достаточности в 2026 году повышены в среднем на 10%, что в целом согласуется с текущими и прогнозными значениями инфляции, — сообщили в ЕНПФ.

Новые пороги минимальной достаточности на 2026 год приведены здесь.

Фото: Отбасы банк

Помимо этого казахстанцам запретили использовать пенсионные излишки на пластические операции. С 12 декабря Отбасы банк прекратил прием заявок по использованию единовременных пенсионных выплат на данный вид лечения из-за 130-кратного роста заявок.

Пока ЕНПФ пытается сохранить накопления казахстанцев до старости, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК предпринимает меры по безопасности доступа к госресурсам. Впредь в Казахстане больше не будут использоваться SMS-коды 1414.

Культура: поводы для гордости — Димаш, Иманбек и юрта

На прошедшей неделе казахстанцев порадовала новость о том, что в Женеве во время ежегодной сессии Совета Международная организация по миграции (МОМ) Организации Объединенных Наций назначила казахстанского артиста и гуманитарного деятеля Димаша Кудайбергена глобальным послом доброй воли. А издательство «Алматыкітап баспасы» при участии продюсерского центра DimashAli представило новое уникальное издание — книга-альбом «Димаш Кудайберген: Бесконечная музыка», посвященная творческому пути казахстанского артиста.

Фото: DimashNews

Несмотря на такие почести, казахстанский артист не собирается почивать на лаврах славы. Певец 12 декабря представил свое шоу «Stranger» на самой известной арене Латвии — Xiaomi Arena.

Еще одна гордость казахстанского шоубиза и обладатель «Гремми» — Иманбек порадовал своих фанатов хорошей новостью. Он был награжден орденом «Құрмет». Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель Премьер-министра-министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Фото: facebook / Aida Balayeva

Поводом для гордости не только казахстанцев, но и многих народов Центральной Азии стало внесение традиционных юрт Казахстана, Кыргызстана и Каракалпакстана в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Решение приняли 10 декабря на 20-й сессии Межправительственного комитета в Нью-Дели.

Первоначальная совместная заявка Казахстана и Кыргызстана была подана еще в 2014 году, а позднее Узбекистан предложил расширить ее, включив каракалпакскую традицию строения юрт.

В то время как наше древнее жилище кочевников входит в список культурного наследия, приказом председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации был утвержден План научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры на 2026 год.

Всего в перечень включено 39 памятников истории и культуры. Полный списов можно посмотреть здесь.

Фото: gov.kz

Среди этих памятников культуры наиболее высокую обеспокоенность специалистов вызывает мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. По их словам, в ряде помещений мавзолея наблюдаются разрушение и увлажнение.

Но есть и хорошие новости. В Сауранском районе был обнаружен сборник хикметов Яссауи, написанный два века назад. По словам ученых, рукопись датируется 1834 годом.

Спорт: матч «Кайрат» — «Олимпиакос»

9 декабря на «Астана-Арена» состоялся матч между казахстанским «Кайратом» и греческим «Олимпиакосом». Игра прошла под руководством судейской бригады из Испании во главе с Хуаном Мартинесом.

По данным организаторов, встречу на стадионе посетили 19 тысяч болельщиков.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Первый тайм прошел под контролем гостей. Футболисты «Олимпиакоса» создали ряд опасных моментов, и лишь уверенная игра голкипера Темирлана Анарбекова позволила хозяевам удержать нулевой счет.

После перерыва в составе алматинцев появились Валерий Громыко и Жоржиньо, что придало команде дополнительную активность в атаке. Однако на 73-й минуте португальский полузащитник гостей Желсон Мартинш воспользовался острым моментом и открыл счет — 0:1.

К большому сожалению казахстанских болельщиков, гости поля стали победителем игры.

А вот любителей бокса мастера кожаных перчаток порадовали. На чемпионате мира-2025 в Дубае (ОАЭ) от Международной боксерской ассоциации (IBA) в финале выступили четыре казахстанских боксера. Первые две золотые медали завоевали Сакен Бибосынов и Оразбек Асылкулов. Третье «золото» Казахстану принес Абылайхан Жусупов.

Фото: Sports.kz

В медальном зачете Казахстан занял второе место, уступив только сборной России, выиграв три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Представитель команды Казахстана по фехтованию на шпаге Кирилл Проходов стал победителем юниорского этапа Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан).

Тем временем молодежная сборная Казахстана по хоккею провела заключительный матч на чемпионате мира-2026 в дивизионе IA в Словении, заняв второе место.