В Казахстане утвердили карту цифровой трансформации транспортной отрасли

— По поручению Главы государства Министерство транспорта совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития утвердило Карту цифровой трансформации транспортной отрасли, — сообщил он на заседании Правительства.

В документе поставлены конкретные цели:

запуск биометрической идентификации в 10 международных аэропортах до 2027 года;

внедрение интеллектуальных систем на 55% маршрутах железнодорожного транспорта;

полное внедрение «зеленого коридора» в автомобильных пунктах пропуска к 2029 году.

Эти меры сократят время пересечения границы, улучшат качество обслуживания грузов и пассажиров, укрепят транзитный потенциал, подчеркнул вице-министр.

Ранее министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев сообщил о том, что цифровизация увеличит пропускную способность автодорог на 20%.