    12:05, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане утвердили карту цифровой трансформации транспортной отрасли

    Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин рассказал о проводимой работе по цифровизации транспортной отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — По поручению Главы государства Министерство транспорта совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития утвердило Карту цифровой трансформации транспортной отрасли, — сообщил он на заседании Правительства.

    В документе поставлены конкретные цели:

    • запуск биометрической идентификации в 10 международных аэропортах до 2027 года;
    • внедрение интеллектуальных систем на 55% маршрутах железнодорожного транспорта;
    • полное внедрение «зеленого коридора» в автомобильных пунктах пропуска к 2029 году.

    Эти меры сократят время пересечения границы, улучшат качество обслуживания грузов и пассажиров, укрепят транзитный потенциал, подчеркнул вице-министр.

    Ранее министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев сообщил о том, что цифровизация увеличит пропускную способность автодорог на 20%.

    Теги:
    Министерство по искусственному интеллекту Правительство РК Транспорт Цифровизация
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
