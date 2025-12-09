12:05, 09 Декабрь 2025 | GMT +5
В Казахстане утвердили карту цифровой трансформации транспортной отрасли
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин рассказал о проводимой работе по цифровизации транспортной отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.
— По поручению Главы государства Министерство транспорта совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития утвердило Карту цифровой трансформации транспортной отрасли, — сообщил он на заседании Правительства.
В документе поставлены конкретные цели:
- запуск биометрической идентификации в 10 международных аэропортах до 2027 года;
- внедрение интеллектуальных систем на 55% маршрутах железнодорожного транспорта;
- полное внедрение «зеленого коридора» в автомобильных пунктах пропуска к 2029 году.
Эти меры сократят время пересечения границы, улучшат качество обслуживания грузов и пассажиров, укрепят транзитный потенциал, подчеркнул вице-министр.
Ранее министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев сообщил о том, что цифровизация увеличит пропускную способность автодорог на 20%.