Цифровизация увеличит пропускную способность автодорог на 20% — Минтранспорта РК

На заседании Правительства он отметил, что в соответствии с поручением Главы государства платформа Smart Cargo запущена в октябре текущего года. Она объединяет сервисы государственных органов. Завершена интеграция с 30 сервисами госорганов. В рамках развития платформы планируется интеграция 47 дополнительных сервисов государственного и частного секторов.

— Сегодня есть возможность отслеживать местонахождение груза и созданы помощники по искусственному интеллекту. Предусмотрена возможность получения дополнительных государственных услуг. Продолжается работа по введению «Зеленого коридора», по которому будет доступен автоматический выпуск транзитной декларации для пересечения границы, — отметил Нурлан Сауранбаев.

Министр добавил, что результат цифровой трансформации отраслей увеличит пропускную способность автодорог на 20%. Сроки прохождения автотранспортом пунктов пропуска будут составлять около 10 минут. Внедрение технологии искусственного интеллекта сократит время на создание и планирование поездов в шесть раз. Сокращает обработку грузов в аэропортах до одного часа.

Ранее он также сообщил о том, что платные дороги принесли в бюджет 79 млрд тенге.