телерадиокомплекс президента РК
    11:38, 09 Декабрь 2025

    Цифровизация увеличит пропускную способность автодорог на 20% — Минтранспорта РК

    Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев рассказал о проводимой работе по цифровизации сферы грузоперевозок, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: newscentralasia

    На заседании Правительства он отметил, что в соответствии с поручением Главы государства платформа Smart Cargo запущена в октябре текущего года. Она объединяет сервисы государственных органов. Завершена интеграция с 30 сервисами госорганов. В рамках развития платформы планируется интеграция 47 дополнительных сервисов государственного и частного секторов.

    — Сегодня есть возможность отслеживать местонахождение груза и созданы помощники по искусственному интеллекту. Предусмотрена возможность получения дополнительных государственных услуг. Продолжается работа по введению «Зеленого коридора», по которому будет доступен автоматический выпуск транзитной декларации для пересечения границы, — отметил Нурлан Сауранбаев.

    Министр добавил, что результат цифровой трансформации отраслей увеличит пропускную способность автодорог на 20%. Сроки прохождения автотранспортом пунктов пропуска будут составлять около 10 минут. Внедрение технологии искусственного интеллекта сократит время на создание и планирование поездов в шесть раз. Сокращает обработку грузов в аэропортах до одного часа.

    Ранее он также сообщил о том, что платные дороги принесли в бюджет 79 млрд тенге.

     

