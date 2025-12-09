Дороги Казахстана адаптируют для беспилотных автомобилей

Ведутся работы по модернизации пунктов пропуска на внутренней границе. До конца 2027 года планируется завершить 37 пунктов пропуска.

Основным фактором эффективности автодорог, по словам Сауранбаева, остаются цифровые решения.

— По поручению Главы государства в рамках e-Joldar формируются цифровые паспорта дорог. Это позволит в дальнейшем внедрять беспилотные автомобили. Ежегодно проводится дорожная диагностика с использованием технологий искусственного интеллекта. Продолжается установка автоматизированных измерительных станций до 220 единиц для сохранности дорожного полотна. На сегодняшний день введена в эксплуатацию 71 единица, — сообщил министр.

В целях снижения нагрузки на бюджет поэтапно внедряются платные участки на дорогах республиканского значения.

По словам министра, система KazToll позволила обеспечить сборы на сумму 79 млрд тенге.

Ранее Министерство финансов РК сообщало, что впервые на границе Казахстана и Китая запускаются беспилотные грузовики, которые будут пересекать границу без участия водителей.