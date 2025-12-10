РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:33, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Какие памятники истории и культуры отреставрируют в Казахстане в 2026 году

    Приказом председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации утвержден План научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры на 2026 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: yandex.kz

    Всего в перечень включено 39 памятников истории и культуры, в том числе:

    • Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, архитектор неизвестен, конец XIV века — Туркестанская область; 
    • Мавзолей Арыстан баб, XIV–XV века, построен заново начало XX века -Туркестанская область;
    • Древний город Туркестан, ХV-ХІХ века — Туркестанская область;
    • Городище Отырар, I–XVIII века — Туркестанская область;
    • Мавзолей Ұзын ата, XIX–XX вв — Туркестанская область;
    • Мавзолей Әлкожа ата, XII век — Туркестанская область;
    • Мавзолей Өзбекәлі Жәнібекова, 2000 год — Туркестанская область;
    • Городище Тараз, I-ХIХ века — Жамбылская область;
    • Могильник Берел, рубеж эпохи раннего железа — раннего средневековья — Восточно-Казахстанская область;
    • Городище Басқамыр, IX–XII века — область Улытау;
    • Комплекс Ақмешіт әулие, ХІV-ХV века — область Улытау;
    • Поселение Ботай, XXIV–XXII веки до нашей эры — Северо-Казахстанская область;
    • Первая почтово-телеграфная контора (время создания: 1910–1913 годы, автор неизвестен) — г. Павлодар и другие.

    Приказ вступает в силу со дня подписания. 

    Ранее мы писали о том, почему разрушили памятник в СКО, не успев его открыть.

    Теги:
    Культура Памятник
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают