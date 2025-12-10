16:33, 10 Декабрь 2025 | GMT +5
Какие памятники истории и культуры отреставрируют в Казахстане в 2026 году
Приказом председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации утвержден План научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры на 2026 год, передает корреспондент агентства Kazinform.
Всего в перечень включено 39 памятников истории и культуры, в том числе:
- Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, архитектор неизвестен, конец XIV века — Туркестанская область;
- Мавзолей Арыстан баб, XIV–XV века, построен заново начало XX века -Туркестанская область;
- Древний город Туркестан, ХV-ХІХ века — Туркестанская область;
- Городище Отырар, I–XVIII века — Туркестанская область;
- Мавзолей Ұзын ата, XIX–XX вв — Туркестанская область;
- Мавзолей Әлкожа ата, XII век — Туркестанская область;
- Мавзолей Өзбекәлі Жәнібекова, 2000 год — Туркестанская область;
- Городище Тараз, I-ХIХ века — Жамбылская область;
- Могильник Берел, рубеж эпохи раннего железа — раннего средневековья — Восточно-Казахстанская область;
- Городище Басқамыр, IX–XII века — область Улытау;
- Комплекс Ақмешіт әулие, ХІV-ХV века — область Улытау;
- Поселение Ботай, XXIV–XXII веки до нашей эры — Северо-Казахстанская область;
- Первая почтово-телеграфная контора (время создания: 1910–1913 годы, автор неизвестен) — г. Павлодар и другие.
Приказ вступает в силу со дня подписания.
