Какие памятники истории и культуры отреставрируют в Казахстане в 2026 году

Всего в перечень включено 39 памятников истории и культуры, в том числе:

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, архитектор неизвестен, конец XIV века — Туркестанская область;

Мавзолей Арыстан баб, XIV–XV века, построен заново начало XX века -Туркестанская область;

Древний город Туркестан, ХV-ХІХ века — Туркестанская область;

Городище Отырар, I–XVIII века — Туркестанская область;

Мавзолей Ұзын ата, XIX–XX вв — Туркестанская область;

Мавзолей Әлкожа ата, XII век — Туркестанская область;

Мавзолей Өзбекәлі Жәнібекова, 2000 год — Туркестанская область;

Городище Тараз, I-ХIХ века — Жамбылская область;

Могильник Берел, рубеж эпохи раннего железа — раннего средневековья — Восточно-Казахстанская область;

Городище Басқамыр, IX–XII века — область Улытау;

Комплекс Ақмешіт әулие, ХІV-ХV века — область Улытау;

Поселение Ботай, XXIV–XXII веки до нашей эры — Северо-Казахстанская область;

Первая почтово-телеграфная контора (время создания: 1910–1913 годы, автор неизвестен) — г. Павлодар и другие.

