Почему разрушили памятник в СКО, не успев его открыть

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил один из пользователей Facebook. По его словам, в Кызылжарском регионе, на месте бывшего аула Аккусак, где когда-то Мыржакып Дулатов проводил собрания, потомки алашских деятелей и ряд предпринимателей возвели мемориальный комплекс.

Стелла высотой 28 метров должна была быть сдана к концу сентября, однако монумент оказался наполовину разрушенным. Представитель общественности возложил ответственность за произошедшее на акима области.

Фото: Заңғар Кәрімхан

В связи с этим управление культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области дало официальный комментарий.

— Строительство стеллы было начато предпринимателем Н. Барлыбаевым без согласования с местным исполнительным органом. В ходе монтажа заказчик выявил дефекты и неправильную установку конструкции. По этой причине и по просьбе предпринимателя верхняя часть стеллы была демонтирована. Кроме того, управление культуры предупредило Н. Барлыбаева о необходимости прохождения всех предусмотренных законом процедур для установки стеллы. Пока порядок установки монументальных объектов не будет соблюден, памятник не может быть включен в государственный список памятников истории и культуры, — пояснил руководитель управления Досбол Абдриисов.

Фото: Заңғар Кәрімхан

По словам представителя акимата, факт вандализма не зарегистрирован. Кроме того, из-за отсутствия необходимых документов Государственная служба архитектурно-строительного контроля назначила Н. Барлыбаеву административный штраф.

Свое мнение об инциденте высказал и депутат областного маслихата Ербахыт Амантай.

— Не стоит искать в истории с памятником в Кызылжаре каких-либо врагов Алаша. Это — мое личное мнение. Вся проблема в том, что монумент был возведен без получения разрешения ни на участок, ни на строительство. Хотите — верьте, хотите — нет, но это факт. Таковы требования закона. Если бы было подано заявление о намерении установить памятник, и управление культуры или комиссия по памятникам отказали — тогда разговор был бы совсем другим, — написал Ербахыт Амантай на своей странице в соцсети.

Фото: Заңғар Кәрімхан

Ранее мы сообщали о том, что в Актобе провели мониторинг 250 памятников и выявили пять незаконно установленных памятников и бюстов.