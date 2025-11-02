В Актобе провели мониторинг 250 памятников, один из них демонтирован

После всестороннего изучения было принято решение демонтировать только один из них. В настоящее время особое внимание уделяется уходу и надлежащему содержанию памятников.

Специалисты проводят мониторинг, по его итогам составляют отчет и передают его в местный акимат. Акимат, в свою очередь, обязан обеспечить ремонт и техническое обслуживание этих объектов.

Все еще находятся те, кто устанавливает памятники и скульптуры без разрешения

В Актюбинской области насчитывается более 800 памятников, находящихся под государственной охраной. В этом году инспекторы должны были обследовать 250 из них и провести мониторинг их состояния.

После проверки специалисты фиксируют памятники, находящиеся в разрушенном состоянии или не соответствующие установленным требованиям, и сообщают об этом местным органам власти. Акиматы, в свою очередь, обязаны устранить выявленные нарушения.

— В этом году специалисты осмотрели 250 памятников, из которых 58 расположены в городе Актобе. В целом памятники подразделяются на пять категорий: археологические объекты, ансамбли, градостроительные объекты, священные (сакральные) места и монументы. Все городские памятники были осмотрены, специалисты провели фото- и видеосъемку. Если требуется побелка, покраска или другие виды ухода, эти замечания фиксируются и направляются в местный акимат. Аналогичная работа проводится и в районах, — сообщил директор Актюбинского областного центра исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия Фархад Досмуратов.

По словам Фархада Досмуратова, в этом году в Республиканскую комиссию был направлен список из четырех незаконно установленных памятников.

Эти памятники расположены в Уилском, Хромтауском и Байганинском районах.

— В Байганинском районе установлен памятник Елток-ата, в Уилском — памятник Отару Клипанову, а в Хромтауском — памятники Айтеке би и жертвам политических репрессий. Бюст Отара Клипанова находился во дворе частного хозяйства, и его демонтировали. Памятник Елток-ата расположен возле кладбища, поэтому он сохранен. Памятники Айтеке би и жертвам политических репрессий в Хромтау оставлены без изменений. Последний сохранен как малая архитектурная форма, — пояснил Фархад Досмуратов.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Специалисты Центра по исследованию, реставрации и охране историко-культурного наследия также анализируют материалы, публикуемые в местных средствах массовой информации.

В ходе этой работы они выявили, что бюст Хиуаз Доспановой, установленный во дворе средней школы № 14, был возведен без соответствующего разрешения.

У этого памятника отсутствовали необходимые документы, он не был зарегистрирован в установленном порядке. После проверки специалисты центра направили официальное письмо в адрес администрации школы, а также внесли предложение в Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области — незамедлительно демонтировать незаконно установленный бюст.

В письме указано, что данный объект не соответствует требованиям Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», а также Правил установления сооружений монументального искусства.

Кроме того, в соответствии со статьей 145 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, незаконно установленные объекты не подлежат легализации, а ответственные лица несут административную ответственность.

Размер штрафа установлен в следующих пределах: для физических лиц — 10 месячных расчётных показателей (МРП), для должностных лиц и субъектов малого предпринимательства — 50 МРП, для субъектов среднего предпринимательства — 100 МРП, для субъектов крупного предпринимательства — 250 МРП.

— Сегодня нельзя устанавливать памятники или бюсты кому угодно и где угодно. Если памятник выполнен некачественно или выглядит неэстетично, его демонтируют и исключают из официального перечня. Однако комиссия может принять решение и о сохранении объекта. Если памятник изготовлен из бронзы и имеет достойный внешний вид, он остается на своем месте. В последние годы можно отметить, что состояние памятников в городе Актобе значительно улучшилось. Местный акимат постоянно следит за ними, — подчеркнул Фархад Досмуратов.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Вандализм — враг памятников

Памятники разрушают и портят не время, а люди. Главным способом борьбы с вандализмом остаются камеры видеонаблюдения, однако пока ни на одном из памятников в Актобе такие камеры не установлены.

Пока единственная возможность выявить виновных — это уличные камеры, установленные на соседних зданиях или объектах поблизости.

Именно они иногда позволяют установить, кто причастен к повреждению памятников.

— В Актобе мы ежеквартально осматриваем памятники и проводим мониторинг их состояния. Мы видим, что вандализм по-прежнему не прекращается. Люди катаются рядом на велосипедах, играют в мяч, и в результате разбивают гранитные плиты, повреждают основание. Ломают светильники, вырывают провода, скамейки ломают или откручивают болты и оставляют их расшатавшимися. Также нередко играющие с мячом, или велосипедисты могут нанести ущерб памятнику. Кроме того, из-за погодных условий гранитные плиты со временем отходят от клеевого состава и отпадают. Это одна из самых распространённых проблем для многих объектов. Мы не раз фиксировали подобные случаи, составляли акты, часть памятников уже была отремонтирована. Еще одна проблема — бюсты, установленные на перекрестках улиц: при смене сезонов они покрываются пылью и грязью, зачастую оказываются буквально погребёнными под слоем глины и пыли. Это тоже недопустимо, — рассказал заведующий отделом Актюбинского областного центра исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия Абат Алпысбаев.

По его словам, памятники чаще всего устанавливают и открывают в холодное время года. Со временем земля под постаментом проседает, и гранитные плиты на ступенях или основании начинают отходить и оседать.

Когда памятники ремонтируют, цвет камня нередко меняется — и композиция теряет свой первоначальный облик.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

— Там, где постоянно ходят люди, памятники естественным образом изнашиваются. Но мы можем их защитить. Если каждый человек перестанет ломать и портить памятники, будет сообщать о таких случаях в соответствующие органы, убирать мусор, ухаживать за территорией, стирать надписи и следить за порядком — памятники сохранятся. Возле каждого памятника обязательно должны быть установлены камеры видеонаблюдения. А у нас пока ни одной нет, — подчеркнул Абат Алпысбаев.

Новые правила установки памятников

Сегодня в Казахстане действуют новые правила по установке памятников. Сначала предложение рассматривается на областной комиссии, затем — на республиканской.

Согласно установленным требованиям, памятник можно возводить только в честь личности, у которой отмечается юбилейная дата.

На данный момент актюбинцы подали предложения об установке памятников Отеу Кудайбергенову и Актан батыру. Однако эти инициативы пока находятся на стадии рассмотрения.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Курганы тоже нуждаются в охране

Охрана требуется не только городским, районным и сельским памятникам, но и древним курганам и захоронениям, расположенным в степи.

Актюбинский областной центр исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия ежегодно проводит археологические раскопки хотя бы на одном кургане.

Так, в этом году археологические исследования проводились в кургане «Жамбыл-1» вблизи села Беккул баба недалеко от Актобе. Сейчас на этом месте местный крестьянин выращивает картофель, арбузы и дыни.

Чтобы курган не был уничтожен, специалисты провели археологические раскопки. Все найденные предметы передаются в музей, составляется научный отчет, а обнаруженные человеческие останки перезахораниваются в другом месте.

— В Актобе под государственной охраной находятся 872 памятника. Если бы в земельных отделах при акиматах имелась специальная электронная карта, можно было бы видеть точное расположение каждого памятника. В прошлом году один фермер строил скотный двор, а рядом находился небольшой курган. Когда ему сделали замечание, он ответил: «Почему на карте это не обозначено?» — и не захотел останавливаться. По закону владелец земельного участка не имеет права трогать памятник, проводить раскопки или выравнивать территорию. Согласно требованиям, перед началом любых строительных работ необходимо провести археологическое исследование территории. В отчёте указывается, есть ли на участке памятники истории и культуры, и если есть — отмечается их точное местоположение. При крупных стройках это правило выполняется обязательно, особенно при прокладке газо- и водопроводов. Однако при мелком строительстве объяснить людям важность соблюдения закона бывает трудно, поэтому сейчас разрабатывается полная карта всех объектов, — сообщил директор Центра Фархад Досмуратов.

Для формирования базы данных памятников утверждён специальный картографический план. На сегодняшний день в него включены семь районов: Каргалинский, Мартукский, Уилский, Кобдинский, Мугалжарский, Темирский и Хромтауский.

Количество археологических памятников в этих районах уже определено. В следующем году планируется исследование Алгинского района.

Фото: ОО «Охотники за петроглифами»

Работы по реставрации продолжаются

В Актюбинской области завершена реставрация комплекса Матигул, а в мечети Досжана ишана работы еще продолжаются.

Хотя проект восстановления начался в 2019 году, основные реставрационные мероприятия были активно развернуты с 2022 года.

— В мечети Досжана ишана ведутся работы по реставрации. На одной из стен, площадью около 15 квадратных метров, сохранился старинный орнамент. Недавно специалисты вновь осмотрели его и приняли решение сохранить эту стену и провести аккуратную реставрацию.

В следующем году планируется восстановление жилого помещения и минарета. Все работы планируется завершить к 2026 году, — сообщил директор Центра исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия.

Кроме того, в области проведено исследование на территории некрополя Едиге жалы. Первоначально планировалось возвести там мавзолей, однако после раскопок были обнаружены останки молодого мужчины примерно 25 лет, и принято решение изменить проект.

Теперь останки будут перезахоронены, а место захоронения будет ограждено. Также в мечети Жумагали ишана в селе Оймауыт планируется отремонтировать крышу — эти работы намечены на следующий год.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Напомним, ранее мы писали о том, что археологические памятники в Туркестанской области подвергаются разрушению — часть из них оказалась под хлопковыми полями. Об этом сообщил археолог.