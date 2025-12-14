Какое место занял Казахстан в медальном зачете ЧМ-2025 по боксу

В медальном зачете Казахстан занял второе место, уступив только сборной России, у которой семь золотых, пять серебряных и одна бронзовая медали. Сборная Казахстана, в свою очередь, обошла команду Узбекистана, которая завершила выступление на турнире на третьем месте — у нее две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Напомним, чемпионами мира у сборной Казахстана стали Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Абылайхан Жусупов (71 кг).