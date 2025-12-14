РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:40, 14 Декабрь 2025

    Какое место занял Казахстан в медальном зачете ЧМ-2025 по боксу

    Сборная Казахстана выиграла три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате мира-2025 по боксу в Дубае (ОАЭ) от Международной боксерской ассоциации (IBA), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Какое место занял Казахстана в медальном зачете ЧМ-2025 по боксу
    Фото: Sports.kz

    В медальном зачете Казахстан занял второе место, уступив только сборной России, у которой семь золотых, пять серебряных и одна бронзовая медали. Сборная Казахстана, в свою очередь, обошла команду Узбекистана, которая завершила выступление на турнире на третьем месте — у нее две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

    Напомним, чемпионами мира у сборной Казахстана стали Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Абылайхан Жусупов (71 кг).

