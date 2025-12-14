Абылайхан Жусупов принес Казахстану третье «золото» на ЧМ-2025 по боксу

В финале в весовой категории до 71 килограмма Жусупов сразился с россиянином Сергеем Колденковым. Бой завершился победой казахстанца раздельным решением судей.

Таким образом, Абылайхан Жусупов стал чемпионом мира и принес сборной Казахстана третью золотую медаль на турнире, а Сергей Колденков в итоге стал серебряным призером соревнований. Напомним, ранее у Казахстана «золото» также выиграли Сакен Бибосынов (54 кг) и Оразбек Асылкулов (57 кг). Сабыржан Аккалыков (75 кг) завоевал серебро.