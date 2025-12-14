20:55, 13 Декабрь 2025 | GMT +5
Абылайхан Жусупов принес Казахстану третье «золото» на ЧМ-2025 по боксу
Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов провел финальный поединок на чемпионате мира-2025 в Дубае (ОАЭ) от Международной боксерской ассоциации (IBA), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
В финале в весовой категории до 71 килограмма Жусупов сразился с россиянином Сергеем Колденковым. Бой завершился победой казахстанца раздельным решением судей.
Таким образом, Абылайхан Жусупов стал чемпионом мира и принес сборной Казахстана третью золотую медаль на турнире, а Сергей Колденков в итоге стал серебряным призером соревнований. Напомним, ранее у Казахстана «золото» также выиграли Сакен Бибосынов (54 кг) и Оразбек Асылкулов (57 кг). Сабыржан Аккалыков (75 кг) завоевал серебро.