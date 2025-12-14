Казахстанские боксеры завоевали два «золота» ЧМ-2025
Казахстанские боксеры Сакен Бибосынов и Оразбек Асылкулов провели финальные бои на чемпионате мира-2025 в Дубае (ОАЭ) от Международной боксерской ассоциации (IBA), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
В финале в весовой категории до 54 килограммов Бибосынов сразился с россиянином Вячеславом Рогозиным и одержал победу раздельным решением судей. Во втором раунде рефери отсчитал Рогозину нокдаун.
В финальном поединке в весовой категории до 57 килограммов Асылкулову противостоял спортсмен из Таджикистана Хусравхон Рахимов. Итогом этого боя стала победа казахстанца единогласным решением судей — 5:0.
Напомним, также в составе сборной Казахстана за «золото» в финальных боях сегодня сразятся , Абылайхан Жусупов (71 кг) и Сабыржан Аккалыков (75 кг).