Казахстанские боксеры завоевали два «золота» ЧМ-2025

В финале в весовой категории до 54 килограммов Бибосынов сразился с россиянином Вячеславом Рогозиным и одержал победу раздельным решением судей. Во втором раунде рефери отсчитал Рогозину нокдаун.

В финальном поединке в весовой категории до 57 килограммов Асылкулову противостоял спортсмен из Таджикистана Хусравхон Рахимов. Итогом этого боя стала победа казахстанца единогласным решением судей — 5:0.

Напомним, также в составе сборной Казахстана за «золото» в финальных боях сегодня сразятся , Абылайхан Жусупов (71 кг) и Сабыржан Аккалыков (75 кг).