Четыре казахстанских боксера выступят в финале ЧМ

В финале Казахстан представят Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг) и Сабыржан Аккалыков (75 кг).

Сакен Бибосынов — Вячеслав Рогозин (Россия)

Оразбек Асылкулов — Хусравхон Рахимов (Таджикистан)

Абылайхан Жусупов — Сергей Колденков (Россия)

Сабыржан Аккалыков — Исмаил Муцольгов (Россия).

Изначально в заявке сборной Казахстана на ЧМ-2025 было тринадцать спортсменов. Семеро из них не смогли добраться до медалей — Даниял Сабит (51 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Санатали Тольтаев (67 кг), Ерасыл Жакпеков (81 кг), Даулет Тулемисов (86 кг), Нурмагамед Юсупов (92 кг) и Нурлан Сапарбай (92+ кг), а двое — Темиртас Жусупов (48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) — стали бронзовыми призерами соревнований.

Напомним, в Бангкоке на 63-й Конвенции WBC были достигнуты договоренности, которые откроют новые возможности для наших спортсменов.

Главный результат — создание приоритетного пути для казахстанских боксеров в системе WBC. Это позволит им быстрее продвигаться в рейтингах и выходить на титульные бои. Кроме того, снизятся организационные и финансовые барьеры, которые раньше усложняли подготовку к поединкам.