РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:46, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Четыре казахстанских боксера выступят в финале ЧМ

    Сегодня казахстанские боксеры проведут финальные бои на чемпионате мира-2025 в Дубае (ОАЭ) от Международной боксерской ассоциации (IBA), передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Сакен Бибосинов
    Фото: МОҚ

    В финале Казахстан представят Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг) и Сабыржан Аккалыков (75 кг). 

    • Сакен Бибосынов — Вячеслав Рогозин (Россия)
    • Оразбек Асылкулов — Хусравхон Рахимов (Таджикистан)
    • Абылайхан Жусупов — Сергей Колденков (Россия)
    • Сабыржан Аккалыков — Исмаил Муцольгов (Россия).

    Изначально в заявке сборной Казахстана на ЧМ-2025 было тринадцать спортсменов. Семеро из них не смогли добраться до медалей — Даниял Сабит (51 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Санатали Тольтаев (67 кг), Ерасыл Жакпеков (81 кг), Даулет Тулемисов (86 кг), Нурмагамед Юсупов (92 кг) и Нурлан Сапарбай (92+ кг), а двое — Темиртас Жусупов (48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) — стали бронзовыми призерами соревнований. 

    Напомним, в Бангкоке на 63-й Конвенции WBC были достигнуты договоренности, которые откроют новые возможности для наших спортсменов.

    Главный результат — создание приоритетного пути для казахстанских боксеров в системе WBC. Это позволит им быстрее продвигаться в рейтингах и выходить на титульные бои. Кроме того, снизятся организационные и финансовые барьеры, которые раньше усложняли подготовку к поединкам.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Чемпион мира Бокс
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают