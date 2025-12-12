Казахстанские боксеры будут быстрее выходить на титульные бои WBC
В Бангкоке прошла 63-я Конвенция WBC. Это стало ключевым событием для казахстанского профессионального бокса, передает корреспондент агентства Kazinform.
Президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков сообщил, что на встрече были достигнуты договоренности, которые откроют новые возможности для наших спортсменов.
Главный результат — создание приоритетного пути для казахстанских боксеров в системе WBC. Это позволит им быстрее продвигаться в рейтингах и выходить на титульные бои. Кроме того, снизятся организационные и финансовые барьеры, которые раньше усложняли подготовку к поединкам.
Ерденбеков также провел переговоры с крупными медиаплатформами Японии, Китая, Таиланда и Южной Кореи. В планах — создать медиапул, который будет транслировать бои с участием казахстанских боксеров. По оценке сторон, потенциальная аудитория может достигать 50 миллионов зрителей. Это повысит узнаваемость казахстанских боксеров и усилит интерес международных спонсоров.
Кроме того, КФПБ и WBC Cares обсудили совместные программы по обмену опытом и современным методикам подготовки. Это укрепит систему развития молодых талантов в Казахстане.
— Мы не просто отправляем боксеров за рубеж — мы создаем прямой путь к мировым титулам. Казахстанские таланты становятся частью мирового бокса, — отметил Рахимжан Ерденбеков.
Первые бои, которые станут результатом достигнутых соглашений, ожидаются в начале 2026 года.
