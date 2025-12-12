РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:28, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские боксеры будут быстрее выходить на титульные бои WBC

    В Бангкоке прошла 63-я Конвенция WBC. Это стало ключевым событием для казахстанского профессионального бокса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бокс
    Фото: КФБ

    Президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков сообщил, что на встрече были достигнуты договоренности, которые откроют новые возможности для наших спортсменов.

    Главный результат — создание приоритетного пути для казахстанских боксеров в системе WBC. Это позволит им быстрее продвигаться в рейтингах и выходить на титульные бои. Кроме того, снизятся организационные и финансовые барьеры, которые раньше усложняли подготовку к поединкам.

    Ерденбеков также провел переговоры с крупными медиаплатформами Японии, Китая, Таиланда и Южной Кореи. В планах — создать медиапул, который будет транслировать бои с участием казахстанских боксеров. По оценке сторон, потенциальная аудитория может достигать 50 миллионов зрителей. Это повысит узнаваемость казахстанских боксеров и усилит интерес международных спонсоров.

    Кроме того, КФПБ и WBC Cares обсудили совместные программы по обмену опытом и современным методикам подготовки. Это укрепит систему развития молодых талантов в Казахстане.

    Рахимжан Ерденбеков
    Фото: КПФБ

    — Мы не просто отправляем боксеров за рубеж — мы создаем прямой путь к мировым титулам. Казахстанские таланты становятся частью мирового бокса, — отметил Рахимжан Ерденбеков.

    Первые бои, которые станут результатом достигнутых соглашений, ожидаются в начале 2026 года.

    Ранее сообщалось, казахстанский боксер вошел в топ-15 рейтинга WBC.  

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
