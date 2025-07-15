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    09:10, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанский боксер вошел в топ-15 рейтинга WBC

    Вышла обновленная версия рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC) во всех весовых категориях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

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    Фото: Қазақстан ҰОК

    Позиции боксеров из Казахстана:

    В супертяжелом дивизионе Иван Дычко потерял две строчки и теперь занимает 34-е место.

    Во втором среднем весе Бек Нурмаганбет отыграл четыре позиции и вошел в топ-15, расположившись на 15-м месте. Али Ахмедов стал ниже на одну отметку — 29-й.

    Выступающий в среднем весе Мейирим Нурсултанов по-прежнему занимает первую строчку и является главным претендентом на титул чемпиона мира, которым владеет доминиканец Карлос Адамес.

    Садриддин Ахмедов сместился с 32-го на 33-е место в рейтинге первой средней категории.

    Полусредневес Данияр Елеусинов остается 30-м в своем дивизионе.

    Батыр Джукембаев опустился с 29-го на 32-е место в рейтинге первого полусреднего веса.

    Во втором полулегком весе Султан Заурбек, бывший 16-м, занял 18-ю строчку.

    Ранее в интервью корреспонденту агентства Kazinform старший тренер Жанат Батырбекулы рассказал, на каком уровне находится костанайский бокс сегодня, с какими трудностями сталкиваются тренеры и спортсмены.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Рейтинг Бокс
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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