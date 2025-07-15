Казахстанский боксер вошел в топ-15 рейтинга WBC

Позиции боксеров из Казахстана:

В супертяжелом дивизионе Иван Дычко потерял две строчки и теперь занимает 34-е место.

Во втором среднем весе Бек Нурмаганбет отыграл четыре позиции и вошел в топ-15, расположившись на 15-м месте. Али Ахмедов стал ниже на одну отметку — 29-й.

Выступающий в среднем весе Мейирим Нурсултанов по-прежнему занимает первую строчку и является главным претендентом на титул чемпиона мира, которым владеет доминиканец Карлос Адамес.

Садриддин Ахмедов сместился с 32-го на 33-е место в рейтинге первой средней категории.

Полусредневес Данияр Елеусинов остается 30-м в своем дивизионе.

Батыр Джукембаев опустился с 29-го на 32-е место в рейтинге первого полусреднего веса.

Во втором полулегком весе Султан Заурбек, бывший 16-м, занял 18-ю строчку.

Ранее в интервью корреспонденту агентства Kazinform старший тренер Жанат Батырбекулы рассказал, на каком уровне находится костанайский бокс сегодня, с какими трудностями сталкиваются тренеры и спортсмены.