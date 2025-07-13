Бокс в Костанайской области - уровень, вызовы и путь к развитию

– Жанат, расскажите, пожалуйста, какова сегодня ситуация с боксом в Костанайской области?

– Если брать молодежный бокс, то по десятибалльной шкале я бы поставил семёрку. Мы на хорошем уровне в республике. У нас есть чемпионы Азии, призёры Кубка мира. Есть дети, которые выступают на международных стартах: в Рио на Всемирной гимназиаде, на чемпионатах Азии, мира, на Детях Азии. Это сильный показатель. Со взрослыми сложнее – многие спортсмены взрослеют, заводят семьи, ищут стабильность, а у нас нет системы, которая позволяла бы им получать заработок, продолжая тренироваться. Поэтому часть уходит в профессиональный спорт, а кто-то просто завершает карьеру.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

– Есть ли различие между нашей техникой и тем, что вы видите за границей?

– У нас сильная советская школа, технически мы сильны. Но вот в плане физподготовки и подходов – отстаем. За рубежом – фармакология, новые методики, индивидуальная работа с психологами. Даже спортивная психология у них поставлена лучше. Мы это тоже начинаем внедрять, но пока в индивидуальном порядке.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

– Что вы считаете самым важным в подготовке бойцов?

– Физическая и психологическая готовность. Если ребенок физически крепкий – уже половина успеха. Но важно не забывать и про психику. Часто на соревнованиях спортсмены «сгорают» – волнение, ответственность, стресс. Поэтому я стараюсь быть рядом: вместе живем на сборах, беседуем, не отпускаю их надолго. Бокс – это контактный вид спорта, и с тренером контакт тоже должен быть постоянным.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

– Из чего состоят ваши тренировки? Есть ли авторские методики?

– Конечно, у каждого тренера есть свои «фишки». Я делаю упор на взрывную силовую работу, меньше классического бега – у нас нет безопасных покрытий, колени травмируются. Даю больше упражнений в зале, на координацию, резкость. Есть домашние заготовки под каждого соперника. Без этого никак.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

– Как обстоят дела с набором детей?

– У меня около 100 детей занимаются. Но в целом есть проблема: родители боятся бокс, считают его опасным, агрессивным. Это стереотип. Сейчас больше отдают в шахматы, гимнастику, плавание. Мода изменилась. Но я считаю: пусть не будет чемпионом, но спорт должен быть у каждого. У детей ожирение, малоподвижность. Раньше мы на улице играли, сейчас – в телефоне сидят.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

– С какого возраста приводят в секцию?

– По правилам – с 10 лет официально. Но приходят с 6-7 лет. Мы не торопим, даем адаптационную подготовку. Есть родители, которые свои амбиции переносят на детей – перегружают, вешают медали. А потом в 14–15 лет ребёнок теряет интерес, перегорает. Я против этого. Не надо спешить.

– Кто из ваших воспитанников уже проявил себя?

– Мои ученики – Кирилл Шкута, Айдос Усейнов. В молодежной сборной страны выделяется Бексултан Кайратулы – чемпион Азии. Но называть кого-то одного не хочу – обижу других. У нас много достойных ребят.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

– Какие планы по развитию бокса в регионе?

– Хотим открыть общежитие для спортсменов из районов. Сейчас много перспективных ребят из Житикары, Амангельды, но нет условий – жилья, питания. Без этого они уходят. Ведем переговоры со строительной компанией. Также хотим развивать территориально. Например, открыли зал бокса в районе аэропорта – на базе «Арлан MMA». В сентябре начнем набор. Нужно идти вглубь – районы, окраины, чтобы дети имели доступ к спорту. Не у всех родителей есть возможность возить их через весь город.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Ранее в интервью агентству Kazinform о своем профессиональном пути рассказала боксерша Надежда Рябец.