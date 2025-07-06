Я хотела бы быть роботом — казахстанская боксерша Надежда Рябец

— Мы с ней уже боксировали — я ей проигрывала. И в этот раз я взяла реванш.

Очень рада этому. Пусть почувствует, как это — боксировать на чужой родине. В прошлый раз бой проходил в Турции, и тогда я проиграла в первом же поединке, — сказала Надежда Рябец.

Для казахстанской спортсменки, бронзовой призёрки чемпионата мира 2023 года и участницы Олимпийских игр в Токио, выступления на крупной арене — это всегда борьба не только с соперником, но и с собственными эмоциями.

— Я хотела бы быть как робот. Они ничего не чувствуют — просто выходят и делают то, на что запрограммированы. А у нас, у женщин, сто мыслей в голове. Эмоции очень сильно мешают. Я всё умею, всё отрабатываю на сборах и в парах. Но когда выхожу в ринг — всё куда-то девается, — призналась она.

Фото: t.me/kfbmedia

Тем не менее, в полуфинале Надежда сумела преодолеть внутреннее волнение и выступила стабильно. Свою победу она посвятила не только себе и тренерам, но и родителям, которые приехали из Костаная, чтобы поддержать её на трибунах.

— Когда выходишь, видишь, как зал гудит, и ты будто бы чувствуешь всех. У меня слёзы наворачиваются. Потом остаёмся только я и соперник. И это уже — бой, — добавила Рябец.

В четвертьфинале казахстанка провела жёсткий бой с бразильянкой, выступавшей ранее в UFC, и одержала победу.

Фото: t.me/kfbmedia

Сегодня Надежду ждёт финал Кубка мира. Её соперницей станет Суннива Хофстад из Норвегии (Sunniva Hofstad, Norway). Финальный бой в весовой категории до 75 кг состоится в вечерней сессии турнира, начало которой запланировано на 19:00.