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    20:10, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Рябец взяла реванш у турчанки на Кубке мира в Астане

    Надежда Рябец одержала волевую победу в полуфинале Кубка мира по боксу, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: НОК

    В жёстком и темповом поединке в весовой категории до 75 килограммов Рябец встретилась с турецкой спортсменкой Бусрой Исилдар — финалисткой молодёжного чемпионата мира и призёром европейских турниров.

    Казахстанка вела бой в своём стиле, действовала собранно и точно, чередуя атаки с грамотной работой вторым номером.

    По итогам трёх раундов судьи отдали победу Рябец, 4:1 которая выходит в финал домашнего Кубка мира.

    В предыдущем бою Надежда Рябец одолела представительницу Бразилии.

    Ранее сообщалось, что Аида Абикеева уступила Сюрменели в полуфинале Кубка мира, а Алуа Балкибекова вышла в финал.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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