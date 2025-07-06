20:10, 05 Июль 2025 | GMT +5
Рябец взяла реванш у турчанки на Кубке мира в Астане
Надежда Рябец одержала волевую победу в полуфинале Кубка мира по боксу, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
В жёстком и темповом поединке в весовой категории до 75 килограммов Рябец встретилась с турецкой спортсменкой Бусрой Исилдар — финалисткой молодёжного чемпионата мира и призёром европейских турниров.
Казахстанка вела бой в своём стиле, действовала собранно и точно, чередуя атаки с грамотной работой вторым номером.
По итогам трёх раундов судьи отдали победу Рябец, 4:1 которая выходит в финал домашнего Кубка мира.
В предыдущем бою Надежда Рябец одолела представительницу Бразилии.
Ранее сообщалось, что Аида Абикеева уступила Сюрменели в полуфинале Кубка мира, а Алуа Балкибекова вышла в финал.