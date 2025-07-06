Королевы ринга: Аида Абикеева уступила Сюрменели в полуфинале Кубка мира

Поединок в весовой категории 65 кг прошёл под знаком напряжённой борьбы. В первом раунде судьи единогласно отдали преимущество турецкой спортсменке — 5:0. Во втором — мнения разошлись: 3:2 также в пользу Сюрменели. В третьем раунде 4:1. Аида продолжала сражаться до последней секунды, демонстрируя стойкость и характер, но итоговый счёт остался за соперницей.

Так завершился напряжённый бой двух титулованных спортсменок — королев ринга. Которые после сложного поединка показали женскую дружбу. Олимпийская чемпионка была щедра на объятия и даже подняла руку казахстанки вместе со своей в знак уважения.

Напомним, в четвертьфинале Аида Абикеева уверенно победила кореянку