Королевы ринга: Аида Абикеева уступила Сюрменели в полуфинале Кубка мира
В полуфинальном бое Кубка мира по боксу в Астане казахстанская спортсменка Аида Абикеева встретилась с олимпийской чемпионкой из Турции Бусеназ Сюрменели, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Поединок в весовой категории 65 кг прошёл под знаком напряжённой борьбы. В первом раунде судьи единогласно отдали преимущество турецкой спортсменке — 5:0. Во втором — мнения разошлись: 3:2 также в пользу Сюрменели. В третьем раунде 4:1. Аида продолжала сражаться до последней секунды, демонстрируя стойкость и характер, но итоговый счёт остался за соперницей.
Так завершился напряжённый бой двух титулованных спортсменок — королев ринга. Которые после сложного поединка показали женскую дружбу. Олимпийская чемпионка была щедра на объятия и даже подняла руку казахстанки вместе со своей в знак уважения.
Напомним, в четвертьфинале Аида Абикеева уверенно победила кореянку