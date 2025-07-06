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    20:00, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Королевы ринга: Аида Абикеева уступила Сюрменели в полуфинале Кубка мира

    В полуфинальном бое Кубка мира по боксу в Астане казахстанская спортсменка Аида Абикеева встретилась с олимпийской чемпионкой из Турции Бусеназ Сюрменели, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: кадр из видео

    Поединок в весовой категории 65 кг прошёл под знаком напряжённой борьбы. В первом раунде судьи единогласно отдали преимущество турецкой спортсменке — 5:0. Во втором — мнения разошлись: 3:2 также в пользу Сюрменели. В третьем раунде 4:1. Аида продолжала сражаться до последней секунды, демонстрируя стойкость и характер, но итоговый счёт остался за соперницей.

    Так завершился напряжённый бой двух титулованных спортсменок — королев ринга. Которые после сложного поединка показали женскую дружбу. Олимпийская чемпионка была щедра на объятия и даже подняла руку казахстанки вместе со своей в знак уважения.

    Напомним, в четвертьфинале Аида Абикеева уверенно победила кореянку 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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