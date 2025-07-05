РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:21, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Аида Абикеева вышла в полуфинал Кубка мира по боксу в Астане

    Казахстанская спортсменка Аида Абикеева одержала победу над соперницей из Республики Корея Кан Сюкён в четвертьфинале Кубка мира по боксу, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Аида Абикеева вышла в полуфинал Кубка мира по боксу в Астане
    Фото: t.me/kfbmedia

    Победа в этом поединке вывела Абикееву в полуфинал турнира, что гарантирует ей медаль.

    26-летняя Абикеева — чемпионка мира 2025 года, одна из самых ярких представительниц казахстанской сборной. Её соперница — Кан Сюкён — является победительницей международных турниров и входит в состав национальной команды Республики Корея.

    Напомним, ранее в своём первом поединке на этом Кубке мира Абыкеева победила соперницу из Великобритании.

    Пять боксеров выйдут сегодня на ринг в четвертьфинале Кубка мира. В программу четвертьфиналов включены 16 поединков, по итогам которых определятся полуфиналисты.

    Ранее казахстанская спортсменка Алуа Балкибекова одержала победу над Юной Нишинака из Японии в четвертьфинале Кубка мира по боксу.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
    Сейчас читают