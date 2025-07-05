Аида Абикеева вышла в полуфинал Кубка мира по боксу в Астане

Победа в этом поединке вывела Абикееву в полуфинал турнира, что гарантирует ей медаль.

26-летняя Абикеева — чемпионка мира 2025 года, одна из самых ярких представительниц казахстанской сборной. Её соперница — Кан Сюкён — является победительницей международных турниров и входит в состав национальной команды Республики Корея.

Напомним, ранее в своём первом поединке на этом Кубке мира Абыкеева победила соперницу из Великобритании.

Пять боксеров выйдут сегодня на ринг в четвертьфинале Кубка мира. В программу четвертьфиналов включены 16 поединков, по итогам которых определятся полуфиналисты.

Ранее казахстанская спортсменка Алуа Балкибекова одержала победу над Юной Нишинака из Японии в четвертьфинале Кубка мира по боксу.