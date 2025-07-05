Алуа Балкибекова вышла в полуфинал Кубка мира по боксу в Астане

Победа обеспечила Балкибековой выход в полуфинал и гарантированную медаль турнира. Казахстанская спортсменка действовала точно и навязала сопернице свой стиль.

Алуа Балкибекова — чемпионка мира и многократная чемпионка Азии. Её соперница Юна Нишинака входит в состав национальной сборной Японии и является призёркой азиатских соревнований.

Пять боксеров выйдут сегодня на ринг в четвертьфинале Кубка мира. В программу четвертьфиналов включены 16 поединков, по итогам которых определятся полуфиналисты.

Напомним, в предыдущем круге Алуа Балкибекова одолела боксершу из Америки Дженифер Лозано.