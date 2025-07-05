Алуа Балкибекова вышла в полуфинал Кубка мира по боксу в Астане
Казахстанская спортсменка Алуа Балкибекова одержала победу над Юной Нишинака из Японии в четвертьфинале Кубка мира по боксу, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Победа обеспечила Балкибековой выход в полуфинал и гарантированную медаль турнира. Казахстанская спортсменка действовала точно и навязала сопернице свой стиль.
Алуа Балкибекова — чемпионка мира и многократная чемпионка Азии. Её соперница Юна Нишинака входит в состав национальной сборной Японии и является призёркой азиатских соревнований.
Пять боксеров выйдут сегодня на ринг в четвертьфинале Кубка мира. В программу четвертьфиналов включены 16 поединков, по итогам которых определятся полуфиналисты.
Напомним, в предыдущем круге Алуа Балкибекова одолела боксершу из Америки Дженифер Лозано.