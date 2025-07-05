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    19:44, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Алуа Балкибекова вышла в полуфинал Кубка мира по боксу в Астане

    Казахстанская спортсменка Алуа Балкибекова одержала победу над Юной Нишинака из Японии в четвертьфинале Кубка мира по боксу, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Алуа Балкибекова вышла в полуфинал Кубка мира по боксу в Астане
    Фото: t.me/kfbmedia

    Победа обеспечила Балкибековой выход в полуфинал и гарантированную медаль турнира. Казахстанская спортсменка действовала точно и навязала сопернице свой стиль.

    Алуа Балкибекова — чемпионка мира и многократная чемпионка Азии. Её соперница Юна Нишинака входит в состав национальной сборной Японии и является призёркой азиатских соревнований.

    Пять боксеров выйдут сегодня на ринг в четвертьфинале Кубка мира. В программу четвертьфиналов включены 16 поединков, по итогам которых определятся полуфиналисты.

    Напомним, в предыдущем круге Алуа Балкибекова одолела боксершу из Америки Дженифер Лозано.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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