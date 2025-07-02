Чемпионка мира по боксу Алуа Балкибекова победила Дженифер Лозано из США

Поединок стал встречей двух сильных участниц международных турниров. А. Балкибекова действовала хладнокровно, не позволив сопернице реализовать её скоростной стиль. Победа досталась казахстанке решением судей.

Напомним, Алуа Балкибекова завоевала свой титул чемпионки мира в марте этого года на ЧМ Сербии. В финале за золотую награду Алуа билась против Ху Мэйи из сборной Китая. Казахстанка не испытала серьезных проблем и выиграла решающую встречу. А.Балкибекова впервые победила на ЧМ. До этого она становилась второй и третьей.