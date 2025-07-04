Пять боксеров выйдут сегодня на ринг в четвертьфинале Кубка мира

В программу четвертьфиналов включены 16 поединков, по итогам которых определятся полуфиналисты.

Казахстан в этот вечер представят пять спортсменов:

Алуа Балкибекова (до 51 кг) встретится с представительницей Японии Юной Нишинака (Yuna Nishinaka).

Аида Абикеева (до 65 кг) сразится с боксёршей из Кореи Кан Сукён (Kang Sukyoung).

Елдана Талипова (свыше 80 кг) проведёт бой против Олтинои Сотимбоевой из Узбекистана.

Ертуган Зейнуллинов (до 65 кг) выйдет на ринг против француза Хуго Крау (Hugo Crau).

Сагындык Тогамбай (до 90 кг) поборется за выход в полуфинал с турецким спортсменом Эмрахом Ясаром (Emrah Yasar).

Победители четвертьфинальных пар выходят в полуфинал и продолжают борьбу за медали Кубка мира.

Вечерняя сессия стартует в 19:00 по времени Астаны во дворце единоборств Жекпе Жек им. Жаксылыка Ушкемпирова. Трансляция на телеканале Qazsport.





