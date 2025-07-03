Чемпионка мира из Караганды вышла в следующий раунд Кубка мира по боксу
Действующая чемпионка мира Аида Абикеева одержала победу над представительницей Великобритании Дион Бурман, выступая в вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу «World Boxing Cup Astana 2025», передает корреспондент агентства Kazinform.
Поединок прошёл в весовой категории до 65 килограммов. Казахстанская спортсменка показала техничность, собранность и точную работу. Судьи единогласно отдали победу Абикеевой.
В марте текущего года Аида Абикеева завоевала титул чемпионки мира на первенстве в Сербии в весе до 63 килограммов. Это её первая победа на этом домашнем этапе Кубка мира.
Ранее казахстанская спортсменка Виктория Графеева одержала победу над представительницей Турции Гизем Озер в рамках вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу World Boxing Cup Astana 2025.
Напомним, этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.