Чемпионка мира из Караганды вышла в следующий раунд Кубка мира по боксу

Поединок прошёл в весовой категории до 65 килограммов. Казахстанская спортсменка показала техничность, собранность и точную работу. Судьи единогласно отдали победу Абикеевой.

В марте текущего года Аида Абикеева завоевала титул чемпионки мира на первенстве в Сербии в весе до 63 килограммов. Это её первая победа на этом домашнем этапе Кубка мира.

Ранее казахстанская спортсменка Виктория Графеева одержала победу над представительницей Турции Гизем Озер в рамках вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу World Boxing Cup Astana 2025.

Напомним, этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.