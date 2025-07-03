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    21:04, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Чемпионка мира из Караганды вышла в следующий раунд Кубка мира по боксу

    Действующая чемпионка мира Аида Абикеева одержала победу над представительницей Великобритании Дион Бурман, выступая в вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу «World Boxing Cup Astana 2025», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Чемпионка мира из Караганды вышла в следующий раунд Кубка мира по боксу
    Фото: НОК

    Поединок прошёл в весовой категории до 65 килограммов. Казахстанская спортсменка показала техничность, собранность и точную работу. Судьи единогласно отдали победу Абикеевой.

    В марте текущего года Аида Абикеева завоевала титул чемпионки мира на первенстве в Сербии в весе до 63 килограммов. Это её первая победа на этом домашнем этапе Кубка мира.

    Ранее казахстанская спортсменка Виктория Графеева одержала победу над представительницей Турции Гизем Озер в рамках вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу World Boxing Cup Astana 2025.

    Напомним, этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Караганда Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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