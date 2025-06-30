Мужская сборная Узбекистана не примет участия в Кубке мира по боксу в Астане

По её информации, заседание мандатной комиссии состоялось 28 июня, и по его итогам в списках зарегистрированных оказалась только женская сборная Узбекистана. Мужская команда участия в турнире не принимает.

Отметим, что боксеры Узбекистана традиционно являются одними из главных соперников казахстанских спортсменов на международных аренах. Страна стабильно входит в число лидеров мирового любительского бокса, и её отсутствие в мужской части соревнований может повлиять на расстановку сил на турнире.

Между тем, в Астане 30 июня стартует второй этап Кубка мира под эгидой международной организации World Boxing. Турнир продлится до 7 июля. В соревнованиях примут участие более 300 боксёров из 30 стран мира, которые разыграют медали в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Кубок мира World Boxing — это новый международный турнир, призванный стать основной площадкой для олимпийского бокса после того, как Международный олимпийский комитет прекратил признание IBA. Этап в Астане является важной частью рейтинговой системы и даёт спортсменам возможность набрать очки для участия в итоговом суперфинале, который пройдёт в Индии 15-22 ноября 2025 года.