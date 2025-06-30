Бои казахстанцев на Кубке мира по боксу в Астане покажут в прямом эфире

В дневной сессии, которая начнется в 14:00 по казахстанскому времени, выступят три спортсмена из Казахстана.

Прямая трансляция их боев будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport». Во второй паре у женщин Назым Кызайбай (48 кг) в 1/8 финала сразится с канадкой Приянхой Диллон, а в четвертой паре Анель Сакыш (54 кг) на стадии 1/16 финала встретится с немкой Татьяной Обермайер. В восьмой паре у мужчин Абылайхан Жусупов (70 кг) проведет бой в 1/8 финала с кыргызстанским боксером Алмазом Орозбековым.

В вечерней сессии, которая начнется в 19:00, на ринг выйдут два казахстанских боксера. Посмотреть их бои также можно будет на телеканале «Qazsport». В третьей паре Виктория Графеева (60 кг) в 1/8 финала сразится с японской спортсменкой Аякой Тагути, а в пятой паре Наталья Богданова (70 кг) на стадии 1/8 финала померится силами с индианкой Санамачей Чану Токчом.

Ранее был назван состав казахстанской сборной на Кубок мира по боксу в Астане.





