14:44, 29 Июнь 2025 | GMT +5
Назван состав казахстанской сборной на Кубок мира по боксу в Астане
Обнародован состав сборной Казахстана по боксу на участие в домашнем этапе Кубка мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Напомним, ЭКМ пройдет в Астане с 30 июня по 7 июля.
Мужчины:
- Санжар Ташкенбай (50 кг)
- Махмуд Сабырхан (55 кг)
- Серик Темиржанов (60 кг)
- Ертуган Зейнуллинов (65 кг)
- Абылайхан Жусупов (70 кг)
- Сабыржан Аккалыков (75 кг)
- Нурбек Оралбай (80 кг)
- Бекзад Нурдаулетов (85 кг)
- Сагындык Тогамбай (90 кг)
- Айбек Оралбай (+90 кг
Женщины:
- Назым Кызайбай (48 кг)
- Алуа Балкыбекова (51 кг)
- Анель Сакыш (54 кг)
- Айдана Забынбекова (57 кг)
- Виктория Графеева (60 кг)
- Аида Абикеева (65 кг)
- Наталья Богданова (70 кг)
- Надежда Рябец (75 кг)
- Гульсая Ержан (80 кг)
- Елдана Талипова (+80 кг)
Принимать турнир будет Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.