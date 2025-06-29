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    14:44, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Назван состав казахстанской сборной на Кубок мира по боксу в Астане

    Обнародован состав сборной Казахстана по боксу на участие в домашнем этапе Кубка мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    бокс
    Фото: НОК РК

    Напомним, ЭКМ пройдет в Астане с 30 июня по 7 июля.

    Мужчины:

    • Санжар Ташкенбай (50 кг)
    • Махмуд Сабырхан (55 кг)
    • Серик Темиржанов (60 кг)
    • Ертуган Зейнуллинов (65 кг)
    • Абылайхан Жусупов (70 кг)
    • Сабыржан Аккалыков (75 кг)
    • Нурбек Оралбай (80 кг)
    • Бекзад Нурдаулетов (85 кг)
    • Сагындык Тогамбай (90 кг)
    • Айбек Оралбай (+90 кг

    Женщины:

    • Назым Кызайбай (48 кг)
    • Алуа Балкыбекова (51 кг)
    • Анель Сакыш (54 кг)
    • Айдана Забынбекова (57 кг)
    • Виктория Графеева (60 кг)
    • Аида Абикеева (65 кг)
    • Наталья Богданова (70 кг)
    • Надежда Рябец (75 кг)
    • Гульсая Ержан (80 кг)
    • Елдана Талипова (+80 кг)

    Принимать турнир будет Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Бокс
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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